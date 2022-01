Bo Zinck vælger Thisted FC over udlandseventyr

FODBOLD:Til sommer står Bo Zinck igen som cheftræner i Thisted FC. Det har klubben offentliggjort torsdag.

Den nuværende head of sports i Jammerbugt FC og tidligere cheftræner samt manager i selvsamme klub vender nemlig tilbage til Thy, hvor han i 2017 sendte det lokale fodboldflagskib i 1. division. Den præstation håber han på at opnå på ny.

- Min målsætning er helt klart at stabilisere Thisted FC i Nordicbet Ligaen. Måske tager jeg munden for fuld, men man bliver simpelthen nødt til at have nogle høje mål, selvom der er større klubber end Thisted rent økonomisk i 2. division. Men vi skal prøve tingene af, og der er substans deroppe, fortæller Bo Zinck.

- Jeg stoppede i Thisted dengang, fordi mine børn var for små, og jeg knap nok så dem. Nu er de blevet store, og det passer perfekt, som tingene har udviklet sig. Det er en trup med unge samt erfarne spillere, der ligner en stærk enhed. Det ser jeg frem til at overtage, og jeg glæder mig til at komme tilbage på træningsbanen.

Zinck er hentet ind på en kontrakt på to år, der også indeholder en option på en yderligere sæson. Han tiltræder til sommer, når Bo Thomsens kontrakt udløber i Thisted. Zinck sender samtidigt rosende ord videre til Thomsen og resten af staben bag det nuværende hold, der spiller i 2. division.

- Hvis jeg sammenligner med det hold, som jeg overtog, da jeg startede i Thisted sidste gang, så er de længere fremme - også som klub. Det er en stærkere klub med en god organisation, og jeg kommer til som en stærkere træner end dengang. Det er et stærkt setup for begge parter, siger den kommende cheftræner i TFC.

Bo Zinck har tidligere haft Thisted FC på brystet som cheftræner. Foto: Peter Mørk

Divisionstræneren med to oprykninger til 1. division bag sig - henholdsvis i Thisted FC og Jammerbugt FC - havde dog andre muligheder for sin videre trænerkarriere. Ved siden af sin rolle i Jammerbugt har Bo Zinck passet sit civile job i Tibnor, hvilket også bliver tilfældet i Thisted, men der var fuldtidsstillinger inden for fodboldverdenen på bordet, inden valget faldt på thyboerne.

- Thisted er det rette på det her tidspunkt i mit liv. Det trak i mig at komme tilbage og opnå det samme som sidste gang. Jeg er ikke bange for at skulle gå på fuld tid, og det kan godt være, at jeg vil det fremadrettet. Det har været mere i mine overvejelser end nogensinde før. Der var muligheder i Danmark og udlandet, hvor det mest interessante var uden for landets grænser. Men det er alligevel for tidligt, og der er mine børn stadig for små, fortæller Zinck.

- Min familie bakker op, og jeg har en meget forståelig arbejdsgiver. Mine børn går i skole i Aalborg nu, og den store dreng spiller i AaB. Så kan jeg bakke ham op ude i AaB og komme i gang med min A-trænerlicens. Det hele passer perfekt, tilføjer han.

Med skiftet til Thisted lægger Bo Zinck hjerteprojektet i Jammerbugt FC bag sig. Her sikrede han en historisk oprykning i seneste sæson samtidigt med, at klubben var under opkøb af tyske Klaus-Dieter Müller.

Siden nytår har Zinck dog indtaget rollen som head of sports i stedet for trænerrollen.

- Jeg har lært meget. Jeg har fået nogle erfaringer omkring udenlandske ejere og at bygge noget op sammen. Jammerbugt stod knivskarpt til sommer, og vi har opnået nogle resultater efter et forholdsvist godt stykke arbejde. Der er sket meget, mens vi har solgt klubben og rykket op. Det skulle jeg holde adskilt, og der er jeg blevet endnu mere voksen. Jeg har været igennem mange ting, så der er også mere ro på hos mig. Jeg er mere afklaret, og jeg bliver kastet ud i nogle ting, hvor jeg har lært at svømme fra start, lyder det fra den kommende Thisted-træner.