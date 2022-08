Boateng gjorde det onde ved Vendsyssel: - Helt ærligt var det ikke fortjent

FODBOLD:Chancer var der nok af, og de fleste tilfaldt Vendsyssel FF, der dog ikke havde den fornødne skarphed i afslutningerne. Samtidig stod Fremad Amagers dygtige keeper Jacob Pryts i vejen for meget. Blandt andet også en glidende afvikling af anden halvleg, da han flere gange var i græsset og trække luft.

Den tidligere Vendsyssel-spiller Christoffer Boateng var tilbage på sin tidligere hjemmebane for første gang, siden sin afsked med klubben, og det blev et særdeles glædeligt gensyn for ham, da han bragte Fremad Amager på 1-0. Den føring udlignede Lasse Steffensen - naturligvis på et hovedstød - inden Lucas Haren på oplæg fra Boateng gjorde det til 2-1, hvilket blev kampen sidste scoring.

Efterfølgende var der store chancer til Vendsyssel, men det blev ikke til mere end tilnærmelserne. Anden halvleg blev en lang ørkenvandring for hjemmeholdets tilskuere, der nok mest af alt skulle prise sig lykkelige over, at kampens dommer Chris Johansen ikke mente, at Panagiotis Armenakas skulle vises ud efter at have skubbet en modstander i græsset, vel at mærke efter et slag til ansigtet.

Det brokkede Fremad Amager-lejren sig ikke over efter kampen. Her var der blot glæde over en sejr, der måske ikke helt var i tråd med spil og chancer.

- Vi kan da godt blive enige om, at vi var heldige med at vinde den her kamp. Helt ærligt, så var det ikke fortjent, men jeg tager gerne sejren med, siger Christoffer Boateng, der ikke har travlt med at sparke bagud mod sin tidligere klub.

- Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke betød noget for mig at vinde mod Vendsyssel, for det er jo en klub, som ikke kunne bruge mig, så jeg ville da gerne vise, at jeg godt kunne spille fodbold, siger Christoffer Boateng, der dog var meget klar i mælet omkring egen og holdkammeraternes indsats.

- Vi spillede ikke særligt godt. Det var ikke kønt fra vores side, men det var dejligt med en sejr. Den havde vi brug for, siger Boateng.

Hos Vendsyssel var der modsat stor skuffelse over, at et enormt spilovertag ikke kastede point af sig.

- Hvis vi ikke kan score på den slags chancer, som vi skabte, så får vi svært ved at komme med i top seks. I det hele taget må vi ikke lave den slags fejl, som vi begik i dag, siger Henrik Pedersen.

Han var tilfreds med de offensive takter i første halvleg, og han var tilfreds med måden, som man stort set bevarede spillet på Fremad Amagers banehalvdel i hele anden halvleg, men chanceproduktionen og inlægskvaliteten efter pausen var ikke godkendt hos VFF-træneren.

- Det nytter ikke noget, at de fleste af vores indlæg dalede ned i handskerne på Fremad Amagers keeper med sne på. Der savnede jeg noget kvalitet og fart i de indlæg, siger Henrik Pedersen, der bedømt på lørdagens kamp stadig har visse udfordringer på venstre back-positionen, hvor der denne gang var blevet plads til Thomas Christiansen. Noget kunne tyde på, at Vendsyssel FF stadig er i markedet efter en defensiv forstærkning.

I første omgang ser det dog ud til, at man forstærker sig offensivt, da på rygteplan kædes sammen med den nuværende Helsingør-spiller Carl Lange.