Bølgerne gik højt i Hirtshals til første DM-finale

HIRTSHALS:Følelserne sad uden på tøjet, da B75 fra Hirtshals og Næstved spillede den første DM-finale i Bordtennis Ligaen.

- Hold din kæft.

Det var beskeden til halspeakeren i Hirtshals fra Næstveds sportschef Jeppe Spottog. I et ophedet øjeblik fandt sportschefen anledning til at lade følelserne løbe af med sig. Halspeakeren blev bedt om at holde kæft på en måde, så alle tilstedeværende hørte den malplacerede besked.

Det bemærkelsesværdige og meget sigende intermezzo fandt sted i kølvandet på, at B75 havde bragt sig på 2-0 i vundne kampe i den første af potentielt tre DM-finaler. Rammen var bordtennishallen i Hirtshals Idrætscenter.

Nok var Næstved favorit, men sydsjællænderne var for alvor kommet på udebane, hvor et medlevende publikum skabte en levende ramme. Der var reelt tale om en hjemmebanefordel, hvilket er en sjældenhed til en holdkamp i BordtennisLigaen.

B75 fik en decideret drømmestart, da Georgios Stamatouros vandt en helt lige kamp med 3-2 i sæt. Særligt tredje sæt var nervepirrende, og de to spillere måtte helt ud til 15-13, før grækeren havde sikret sætsejren.

Sideløbende var semifinalehelten Mahmoud Helmy i kamp mod en stærk rumæner. Også her måtte de to spillere bruge fem sæt for at finde en vinder. Igen var det Hirtshals-spilleren, der trak det længste strå.

Herfra gik det dog stejlt ned ad bakke for hjemmeholdet, der måtte se Næstved vinde de to næste kampe, så stillingen var helt lige ved den indlagte pause.

B75 var ramt af afbud fra polske Lukasz Nadolski. Han kunne ikke få fri fra arbejde, så i hans fravær var Thomasz Filbrandt. Han fik ikke et ben til jorden i sine to kampe, som blev tabt. Det samme gjorde Georgios Stamatouros, da han mødte Næstveds førstemand Simon Arvidsson. Den svenske Næstved-stjerne gjorde kort proces i begge sine kampe, som han vandt.

Dermed var B75 tvunget til at vinde de to resterende kampe, hvis holdmatchen skulle ud i et golden set.

Første skridt mod et comeback var en rent ægyptisk duel. Her Mahmoud Helmy ikke favorit inden kampen, men han spillede en brandkamp og bragte sig foran 2-1 i sæt.

Sideløbende skulle B75's Johan Barius også vinde sin kamp mod Næstveds Cristian Chirita, og det formåede han ikke trods en ihærdig indsats. Dermed var det af kosmetisk betydning, at Mahmoud Helmy vandt sin kamp. Næstved endte med at vinde 5-3.

Anden og måske afgørende finale spilles allerede onsdag aften i Næstved.