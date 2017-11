Børsting: Havde noget at bevise

HOBRO: Frederik Børsting blev matchvinder for AaB i søndagens 1-0-sejr i Hobro, og midtbanespilleren tog dermed revanche efter den seneste kamp mod OB, hvor han sendte sine afslutninger milevidt over mål.

- Heldigvis ramte jeg målet i dag, og jeg havde vist også noget at bevise, siger Børsting, der udover to superligamål også har nettet tre gange i DBU Pokalen i sæsonen.

AaB’s offensive start varede dog kun i 10 minutter, og siden måtte de krige kampen hjem uden for alvor et få flow i spillet eller skabe chancer.

- Vi ville gerne ud og sætte os på kampen, og det kunne vi også sagtens have gjort, hvis ikke vi havde haft så mange dårlige berøringer. Det gælder især mig selv. Vi fik ellers plads nok at spille på, men vi smed alt for mange bolde væk, og det blev langt hen af vejen noget rod, erkender Frederik Børsting.

Hobro havde nok teten i perioder af kampen, men de fik ikke skabt ret mange chancer, og topscorer Kirkevold måtte se sin stime slutte på 11 superligamål.

- Jeg er meget tilfreds med, hvordan vi holdt Hobro fra chancer. Vores forsvar spillede en kæmpekamp, roser Frederik Børsting.