Børsting: Vi var ikke ret gode

FODBOLD: AaB avancerede onsdag til fjerde runde i DBU Pokalen, da Middelfart fra 2. division blev besejret med 2-0.

Det skete efter to mål fra Frederik Børsting, men tomålsskytten var ikke tilfreds med AaB’s præstation.

- Jeg synes ikke, at vi spillede en specielt god kamp. Vi sløsede med den sidste aflevering og spillede generelt for langsomt. Vi tabte også for mange dueller, fordi det virkede som om, at vi ikke troede, at modstanderen kom ligeså hårdt som i en normal kamp, siger Frederik Børsting.

Kantspilleren kunne til gengæld glæde sig over, at han fik vist sig frem med to scoringer.

- Det var dejligt at få lov at starte og score mål. Nu scorede jeg også i den sidste pokalkamp i Viborg, så jeg håber selvfølgelig, at det giver mig noget selvtillid, jeg kan tage med videre, siger Frederik Børsting.