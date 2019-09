Børsting erstatter karantæneramt midtbanemand

FODBOLD:AaB får søndag muligheden for at vende tilbage på sporet efter to nederlag i træk i Superligaen. Dagens modstander er Randers FC, der indtil videre har hentet et enkelt point mere end aalborgenserne.

Derfor bliver det en vigtig kamp for AaB's bestræbelser for at hægte sig på top seks-toget, og de kan glæde sig over, at de har Aalborg Portland Park i ryggen, hvor de i fire kampe endnu er ubesejret i sæsonen.

Jacob Friis har kun ændret på én position i forhold til kampen mod FC Nordsjælland. Magnus Christensen sidder ude med en karantæne, og derfor får Frederik Børsting chancen fra start.

Desuden er Lucas Andersen kommet sig så meget over sin skade, at han er tilbage på holdkortet, om end han starter på bænken.

Randers FC kommer ind til kampen med en god portion selvtillid, da de har vundet deres seneste fem kampe i Superligaen og pokalturneringen.

De stiller til start med følgende 11:

Du kan ved kampstart følge opgøret i vores liveblog herunder: