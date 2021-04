Børsting fik fuld tid for første gang i to måneder: - Vi bliver most, mere eller mindre

FODBOLD:AaB tabte søndag eftermiddag til AC Horsens med 0-1 i Kvalifikationsspillet, idet færøske Hallur Hansson bragte hjemmeholdet foran en time inde i kampen.

Aalborgenserne var inden dagens kamp ubesejret i de seneste fire kampe, men stimen blev altså ikke udvidet på CASA Arena.

I stedet var AaB i overvejende dele af kampen presset langt tilbage på banen, hvor AC Horsens ved flere lejligheder kom frem til store chancer. Både i åbent spil og på dødbolde.

Se samtlige billeder fra kampen nederst i artiklen.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Synspunktet deles også af Frederik Børsting, der for første gang siden 28. februar mod FC Nordsjælland fik fuld spilletid.

- Vi bliver most, mere eller mindre hele kampen igennem. Vi får ikke selv sat noget sammen og har kun få chancer. Vi kan overhovedet ikke komme tæt på mål, siger han.

Visse steder på banen manglede der græsstrå, men det ændrede ikke det store i forhold til kampens forløb, mener Frederik Børsting.

- Jeg synes egentlig banen var okay, det var kun ude omkring sidelinjen, at den ikke var god. Så det skal ikke være en undskyldning for os. De lykkedes bare langt bedre med de ting, de ville, mens vi omvendt ikke lykkes med de ting, vi gerne ville, konstaterer han.

I den forrige kamp mod OB havde AaB langt nemmere ved at spille sig frem til store chancer. På trods af to brændte straffespark vandt Cifuentes' tropper med 3-2.

Og de mange, gode momenter fra den kamp skal tages med videre til Lyngby, der venter hjemme i Aalborg på fredag.

- Vi kan tage mange ting med fra kampen mod OB. Den kamp skal vi vende tilbage til. Og så skal vi vise en trodsreaktion på det, der er sket i dag. Det, der skete i dag, var ikke godt nok. Vi skal hurtigst muligt tilbage på sporet, og det gør vi i næste kamp, mener Frederik Børsting.

Selvom AaB altså tabte søndagens kamp, ændrer det ikke på, at aalborgenserne fortsat indtager førstepladsen i gruppen. Således har nordjyderne 36 point efter 27 kampe, og de kan ikke overhales i denne runde.