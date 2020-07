Børsting giver AaB et ekstra våben: - Når han også kroner det med scoringer, er han svær at komme udenom

FODBOLD:Skuffelsen over sidste onsdags tabte pokalfinale nager stadig i AaB, men når det nu skulle være, kan cheftræner Jacob Friis dog glæde sig over, at hans hold har svaret godt igen ovenpå sæsonens største nedtur.

Torsdag blev det således til en 1-0-sejr over AGF, og dermed har de to kampe efter pokalfinalen givet seks point og ingen indkasserede mål.

- Når vi nu skulle ud at reagere på noget skidt, er det den reaktion, jeg havde valgt, hvis jeg kunne. Den kamp mod SønderjyskE er stadig malurt i vores bæger, når det hele bliver gjort op, men sket er sket, og vi kan ikke leve i fortiden, siger Jacob Friis.

Ovenpå pokalfinalenederlaget til SønderjyskE har AaB-holdet ændret formation fra 4-3-3 til 3-4-3, og det har altså givet umiddelbart pote, men det betyder ikke, at der nødvendigvis er tale om noget permanent systemskifte.

- Den formation har passet godt til de her to kampe mod Brøndby og AGF, men jeg vil ikke stå her og garantere, at vi kommer til at stille op sådan i de næste 25 kampe, siger Jacob Friis.

Roser til Børsting

I de to kampe mod Brøndby og AGF har AaB-træneren dog kunnet se, at det aggressive presspil, som han for alvor begyndte at implementere på holdet i vinterpausen, har kastet mål af sig.

Mod både Brøndby og AGF har modstanderne følt sig så pressede af AaB’erne, at det har medført store fejl, som Frederik Børsting har profiteret af.

- Det er ikke noget, vi først er begyndt på nu, men det er selvfølgelig en god bonus, at vi også kan se, at det kaster mål af sig. Det giver helt sikkert spillerne noget, at de kan se, at vi får noget ud af det, og det gør også, at de føler sig mere trygge i den måde at gøre det på, siger Jacob Friis.

Det har også givet AaB-holdet noget, at netop Frederik Børsting er kommet tilbage i startopstillingen.

- Når vi vil spille med et aggressivt pres, kræver det, at vi har nogen med fart, initiativ og aggressivitet i forreste kæde, for ellers kommer vi til at hænge efter hele vejen igennem.

- Det er noget af det, Frede kan, og når han så kroner det med scoringer, får jeg jo svært ved at komme uden om ham, siger Jacob Friis.