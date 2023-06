Børsting har prøvet AaB's situation: De her to ord er nøglen til oprykning

BERGEN:Frederik Børsting har i den grad fundet fodboldlykken i Bergen. Her går han lige nu og nyder fodboldtilværelsen som en del af et meget succesfuldt Brann Bergen-hold.

For tre uger siden kunne Børsting og Brann lade sig hylde som norsk pokalmester, og lige nu er man som oprykker med i toppen af den norske liga.

Netop den succes er ikke mindst interessant fordi, det er kulminationen på et forløb, der begyndte med en kamp for oprykning for halvandet år siden. Udgangspunktet var meget lig det, som AaB har i kølvandet på nedrykningen fra Superligaen.

- Jeg har lige prøvet det, som AaB skal i gang med. Det er ikke sjovt at stå i den position, hvor alle forventer, at du rykker op igen. Det endte med at være ret suverænt for os, men begyndelsen var svær siger Frederik Børsting.

- AaB skal vænne sig til, at stort set alle modstandere vil se det som en sejr, hvis de bare kan sikre sig uafgjort, når det er AaB, der er modstander. Det kræver noget mental styrke fra alle spillere at være klar til hver eneste kamp, for den motivation skal komme indefra, og den er nødvendig, når du møder hold for hvem den her kamp er en af sæsonens største. Ofte kan modstanderne også spille uden pres, siger Frederik Børsting.

Forfærdelig oplevelse

Den tidligere AaB-spiller og nuværende AaB-fan har et par nøgleord, som skal følges, hvis AaB skal forsøge at gøre det nemmere for sig selv at komme tilbage til landets bedste række i en fart.

- Koncentration og ydmyghed er helt sikkert to nøgleord for AaB. Hvis man kan bevare de to ting, så bliver det meget nemmere for spillerne, for det bliver hårdt. Det er der slet ingen tvivl om. Omvendt bliver det også fedt, når det lykkes at rykke op igen, siger Frederik Børsting.

Superpøleren var som alle andre AaB-fans også påvirket af nedrykningen, da det blev en realitet. Han sad og fulgte skæbnekampen på Branns træningsanlæg, men han slap for at se de udslagsgivende minutter, fordi træningen kaldte på det tidspunkt.

- Årh oplevelsen var i første omgang forfærdelig. Det har påvirket mig mere, end jeg havde forventet. Det var en mærkelig fornemmelse, da det var en realitet, men jeg havde ellers gået rundt i en tro om, at AaB nok skulle klare sig fri af nedrykning, siger Frederik Børsting.

- Det gør stadig helt ondt at tale om. Nu håber jeg bare, at AaB kommer hurtigt tilbage til Superligaen, siger Frederik Børsting.

AaB er én ting for Frederik Børsting, men noget helt andet er tilværelsen i Bergen. Her går det som tidligere skrevet meget godt for at sige det på nordjysk.

Lykkelige omstændigheder

På banen er han en del af et Brann-hold, der bare fortsætter med at imponere, og udenfor kridtstregerne er der store positive forandringer under opsejling. Børsting og hustruen står nemlig på tærsklen til at blive forældre for første gang. Hjemmet kommer også snart til at rumme en lille prinsesse.

- Vi glæder os helt vildt. Det er fantastisk, og vi kan næsten ikke vente, siger Børsting, der på grund af hustruens snarlige termin har valgt at blive i Bergen i den kommende mini-ferie, der venter de norske klubber.

Bergen er heller ikke det værste sted at være lige nu. Det hjælper i særdeleshed, når man er en del af Brann, der bare buldrer afsted efter comebacket til den bedste norske række.

- Der er en helvedes masse kampe lige nu, så det er meget sjovt. Det kan godt gå lidt bedre, men generelt nyder jeg det bare, for det er sjovt at være en del af holdet. Vi spiller en underholdende form for fodbold, og det er også med til at gøre det sjovere for os spillere, siger Frederik Børsting.

Frederik Børsting er ramt af AaB's nedrykning, men han har heldigvis stor personlig succes på og udenfor banen i Bergen. Arkivfoto: Lars Pauli

Ligesom AaB's nedrykning fortsat sidder i kroppen hos Børsting, så kan han også sagtens genkalde sig anderledes glædelige vibrationer, når snakken falder på den nyligt afviklede pokalfinale i Norge. Her vandt Brann med Børsting i startopstillingen finalen 2-0 over Lillestrøm. Det var en gennemført fantastisk oplevelse for den hårdtarbejdende midtbanemand.

- Der var et vildt setup omkring den kamp. Jeg har sjældent prøvet noget lignende. Vores fans var helt fantastiske, og da jeg kom ud til opvarmningen, måtte jeg virkelig kravle mentalt ind i mig selv for at forblive fokuseret på kampen. Der var så vild en opbakning, at det var meget let at blive revet med, siger Frederik Børsting.

Fejringen var efterfølgende også en guldmedalje værdig. Store dele af Bergen var i ekstase, og nu kan de mange Brann-fans og Børsting se frem til en tur ud i Europa.

- Det er fedt for byen, og det er en stor ting, som jeg glæder mig meget til. Nu håber jeg bare, at det ikke bliver to kampe. Jeg begyndte jo min seniortid i AaB med europæiske kampe, så det ser jeg meget frem til at få lov til at prøve igen, siger Frederik Børsting.