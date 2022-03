Børsting kun overgået af Kusk i AaB: - Det siger vel lidt

FODBOLD:Det har været nogle begivenhedsrige dage for Frederik Børsting, der efter 17 år som AaB-spiller har sagt farvel til Danmark og goddag til Bergen i Norge.

Onsdag morgen tog han en vemodig afsked med holdkammeraterne på Hornevej, og allerede senere samme dag blev han præsenteret for SK Branns fans, der kvitterede med en højlydt hyldest.

- Det har været nogle hektiske døgn. Det var ikke let at sige farvel til AaB efter så mange år, men jeg har fået en fantastisk velkomst her i Norge, og i dag (torsdag, red.) har jeg også haft min første træning med mine nye holdkammerater, fortæller 27-årige Frederik Børsting.

Husker klassemål i Esbjerg

Han fik sin superligadebut for AaB i en 2-0-sejr på hjemmebane over FC Midtjylland i sommeren 2014.

- Den står meget tydelig i min hukommelse, og det samme gør min første scoring, som blev lavet i en udesejr i Esbjerg. Det var et klassemål, husker han.

Frederik Børsting jubler her over et langskud med venstrebenet i en 3-1-sejr over Esbjerg i foråret 2015. Det var hans første scoring i AaB-trøjen. Arkivfoto: Claus Søndberg

Nedture har der også været nok af. Børsting fremhæver selv pokalnederlaget i Fredericia i 2018 som en af de største.

- Det gjorde ondt på hele byen, og jeg kan faktisk mærke, at det stadig sidder i mig. Derudover var sidste års straffesparksnederlag mod AGF i playoff-kampen om en plads i Europa også en kæmpe skuffelse.

Det er blevet til 17 mål og 17 assists for Frederik Børsting i 208 kampe i den bedste danske fodboldrække. Kun Kasper Kusk har været involveret i flere AaB-mål i den periode, viser tal fra SpilXperten.

Flest mål og assists i AaB siden 2014 1. Kasper Kusk (19 mål og 24 assists) 2. Frederik Børsting (17 mål og 17 assists) 2. Lucas Andersen (21 mål og 13 assists) 4. Tom van Weert (26 mål og 5 assists) 5. Iver Fossum (18 mål og 11 assists) Kilde: SpilXperten/OPTA VIS MERE

- Det er nok overraskende for nogle, at jeg ligger så højt på den liste. Det siger vel lidt om, at mine præstationer i AaB ikke har været så dårlige, som nogle fans og journalister gerne har villet gøre dem til. Så den statistik omfavner jeg gerne, siger Frederik Børsting.

Unuanceret kritik

Han lægger ikke skjul på, at han synes, at han i perioder har fået en unuanceret kritik for sine præstationer i AaB-trøjen, og det spiller også en rolle i hans ønske om luftforandring i fodboldkarrieren.

- Det er jo en form for ny start for mig, hvor jeg kan komme ind og vise noget andet end det prædikat, jeg lidt har fået klasket ned over hovedet i de sidste tre-fire år i Danmark. Forhåbentlig kan jeg bruge det her skifte til at vokse som fodboldspiller og tage nogle nye skridt i min karriere, lyder Frederik Børstings håb.

I AaB anerkender den nyankomne cheftræner Lars Friis til fulde Børstings kvaliteter, men han accepterer også, at superligaklubben gav spilleren løbepas samme dag, som han tiltrådte som cheftræner.

AaB's nye cheftræner mener, at det kun var fair, at klubben lod Frederik Børsting skifte til norsk fodbold nu. Arkivfoto: Torben Hansen

- Han har været en god schweizerkniv for AaB og har været yderst loyal over for klubben, så derfor gav det god mening at give ham lov til at komme afsted allerede nu, så han kan være med i sæsonforberedelserne oppe i Norge. Selvom han bliver savnet i AaB, så skal vi kunne klare at dække tabet ind med den resterende trup, lyder det fra Friis.

Tid til at spille sig ind

Frederik Børsting kan få debut for BK Brann allerede på lørdag, hvor der venter en pokalkamp mod KFUM, der som Brann spiller i den næstbedste norske række. Den første ligakamp er programsat til 3. april.

- Det giver mig lidt tid til at lære alle at kende og forhåbentlig spille mig ind på holdet, lyder det fra Frederik Børsting.

Indtil videre er han taget alene til Norge, hvor han har indledt jagten på en permanent bolig i Bergen.

- Jeg nåede lige at pakke en taske, så jeg kan klare mig de første uger heroppe. Lige nu bor jeg på hotel, men når jeg får fundet noget fast at bo i, så kommer min kæreste også herop, fortæller han.