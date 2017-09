Børsting sendte AaB videre i pokalen

FODBOLD: AaB avancerede onsdag eftermiddag til fjerde runde i DBU Pokalen.

På to mål af Frederik Børsting vandt AaB 2-0 på udebane over Middelfart fra 2. division.

AaB fik kampens første gode mulighed efter 20 minutter. Kristoffer Pallesens præcise indlæg fra højre landede i panden på Jakub Sylvestr, men den formsvage slovak måtte se sit forsøg blive reddet flot af Middelfart-målmand Casper Radza.

Jakub Sylvestr var også involveret, da AaB otte minutter senere kom foran 1-0.

Sylvestr fik ikke Rasmus Thellufsens indlæg fra venstre side under kontrol, men heldigvis for den slovakiske angriber landede bolden i stedet for hos Frederik Børsting, der med et kontrolleret spark sendte bolden fladt i nettet.

Ni minutter før pausen fik Jakub Sylvestr så dagens tredje mulighed for at komme på måltavlen, men igen måtte han se sit hovedstødsforsøg blive reddet af Casper Radza i Middelfart-målet.

Mod første halvlegs slutning kom Middelfart bedre med i opgøret. Det førte også en fin mulighed til Mads Raben med sig, men den klarede Jacob Rinne i AaB-målet.

I første halvlegs sidste minut fik Jakub Sylvestr i stedet endnu en mulighed for at fordoble AaB-føringen efter fint forarbejde fra Rasmus Thellufsen, men Sylvestr kiksede sit forsøg på at lobbe bolden i mål.

Ti minutter efter pausen indfandt Jakub Sylvestr til gengæld sig i en anderledes positiv hovedrolle, da AaB kom foran 2-0. Slovakkens gode aflevering i dybden fandt Rasmus Thellufsen, og hans tværpasning fandt Frederik Børsting, der let kunne trille bolden i mål og gøre sig selv til dobbelt målscorer.

Efterfølgende var Middelfart flere gange tæt på en reducering, men to fremragende redninger fra Jacob Rinne i AaB-målet holdt gæsternes føring oppe på to mål.

Nærmere end det kom Middelfart nemlig aldrig, og så kunne AaB køre en komfortabel sejr i land.

Der er lodtrækning til DBU Pokalens fjerde runde på mandag.