Børsting skal på eventyr i Norge: Sådan forholder AaB sig til at sælge ham nu

FODBOLD:Efter otte år i AaB's superligatrup søger Frederik Børsting nye græsgange, når hans kontrakt udløber efter denne sæson.

Tirsdag blev det således officielt, at 27-årige Børsting til sommer skifter til norske SK Brann på en kontrakt, der løber indtil udgangen af 2025.

- Det har været en længerevarende dialog, hvor de virkelig har villet mig, og jeg har villet dem. Det er et rigtig spændende projekt, de skal til at bygge op igen, og det er en stor klub i Norge, hvor jeg forhåbentlig kan komme til at spille en stor rolle, siger Frederik Børsting.

Et udlandseventyr har stået højt på ønskelisten hos den alsidige spiller, der udover AaB kun har repræsenteret barndomsklubben RKG Klarup, og derfor nåede samtalerne om en kontraktforlængelse heller aldrig at blive konkrete.

- Der har ikke været så meget dialog. Med min alder synes jeg, det er naturligt at se sig omkring, når jeg nu har kontraktudløb. Hvis jeg skulle prøve noget andet, skulle det være nu, og det er det, der har tiltrukket mig mest.

- Hvis det rigtige ikke dukkede op, var jeg åben for at forlænge, og jeg har heller ikke sagt, at jeg absolut skulle ud. Det skulle være det rigtige, og det føler jeg 100 procent, at jeg har fundet, siger Frederik Børsting.

I AaB accepterer sportschef Inge André Olsen, at en forlængelse ikke har været Frederik Børstings førsteprioritet.

- Vi har haft en god dialog, men vi har haft respekt for, at han gerne ville se sig om efter nye muligheder. Vi har været meget glade for Frederik, for han er jo en spiller, der kan spille mange positioner.

- Men Frederik har ønsket at søge udenlands og opleve et nyt land og en ny kultur og måske komme til en klub, hvor han kan få en mere fast plads. Vi er glade på Frederiks vegne over, at han har fået denne mulighed, men det er samtidigt også trist at lade ham gå, siger Inge André Olsen.

SK Brann skal i den kommende sæson spille i Norges næstbedste række, hvor en ny sæson sparkes i gang i begyndelsen af april. Derfor er det norske transfervindue også åbent indtil 31. marts, men efter al sandsynlighed bliver Frederik Børsting i AaB indtil kontraktudløb 30. juni, hvorfor han går glip af den første del af sæsonen i Norge.

- Jeg har fået at vide, at jeg spiller her det næste halve år, konstaterer Frederik Børsting, mens Inge André Olsen dog holder en lille dør på klem for et tidligere skifte.

- Der er aldrig noget, der er helt udelukket, men vi er glade for Frederik og regner med, at han skal være med til at konkurrere om spilletid hos os i foråret.

- Vi fik bud på ham i løbet af januar, men vi tænkte, at det var bedre at beholde ham, og det havde vi også en fornuftig dialog med Frederik omkring, siger Inge André Olsen.

Når Frederik Børsting ankommer til Bergen, skal han forsøge at hjælpe Brann tilbage i Norges bedste række efter sidste sæsons nedrykning.

- Det bliver forhåbentlig kun til en sæson i den næstbedste række, og det regner vi bestemt også med. Jeg stoler fuldt og fast på det, jeg har sagt ja til og står inde for det, uanset hvad der sker, men det er klart, at der kun er en vej for Brann, og det er op i den bedste række, siger Frederik Børsting, der primært er udset til at skulle spille på midtbanen i sin kommende klub.

- De har ikke lovet, at jeg kun skal spille en plads, men vi har selvfølgelig haft en samtale, hvor de har fortalt, hvor de ser mig, og hvordan de mener, at de kan udnytte mig bedst, og jeg var rigtig glad for den samtale.

- Det er vigtigt for mig at få en basisplads, men jeg vil selvfølgelig altid hjælpe, uanset hvor der er brug for mig. Det er dog klart, at desto mere spilletid, jeg kan få på samme plads, desto bedre bliver det, siger Frederik Børsting.