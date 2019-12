Børsting tilbage på kanten og Thelander fra start: Sådan er startopstillingerne til det nordjyske lokalopgør

FODBOLD:Både AaB og Hobro leverede gode indsatser i sidste weekend, men fik vidt forskellige resultater ud af det.

AaB endte med en storsejr over AC Horsens, mens Hobro i slutminutterne mistede en føring og endte med at tabe til FC København.

Hos AaB har træner Jacob Friis valgt at lave om på to pladser i forhold til sejren over Horsens. Tom van Weert går ind i angrebet, og det skubber Frederik Børsting ud på kanten, mens Kasper KUsk ryger ud på bænken.

I forsvaret er Rasmus Thelander inde i startopstillingen i stedet for den skadede Kasper Pedersen.

Hos Hobro har man valgt at fastholde den 4-5-1 formation, som så længe fungerede godt mod FCK. Derfor er der kun en ændring. Anel Ahmedhodzic, der havde karantæne i sidste uge, er tilbage og erstatter Jesper Bøge.

Så kan vi præsentere opstillingen til kampen mod AaB.



Anel Ahmedhodzic er tilbage fra karantæne, og svenskeren er også tilbage i det centrale forsvar ved siden af Rasmus Minor. Frans Putros skubbes ud på højre back, mens Jesper Bøge tager plads på bænken.#HobroIK #sldk #AaBHOB pic.twitter.com/kYHPQHsEx6 — Hobro IK (@hikfodbold) December 1, 2019

Når kampen begynder, så kan du følge den direkte i livebloggen herunder: