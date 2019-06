Boksedronningens læremester: Spillede sammen med fodboldlandsholdets Simon Kjær

BOKSNING: Dribleturene med fodbolden endte i bokseringen. Thomas Madsen, cheftræneren i bokseverdensmester Dina Thorslunds team, kunne knapt snøre fodboldstøvlerne, da hans far slæbte ham med i Struer Boldklub.

Talentet hos den lille hjulbenede dreng på tre år fejlede ikke noget, og en halv snes år senere blev han hentet til FC Midtjyllands akademi på en ungdomskontrakt, der udover kost og logi også gav et par tusinde kroner i månedsløn.

Efter halvandet år skiftede han til Esbjerg, men savnede vennerne og vendte efter et halvt år tilbage til FC Midtjylland, hvor han kan se tilbage på at have været med til at vinde DM-bronze på juniorholdet og DM-guld på ynglingeholdet sammen med blandt andre Simon Kjær og Winston Reid.

Karrieren på grønsværen har også budt på ophold i Viborg FF, en uges prøvetræning i engelske Barnet samt i Herning Fremad og AGF.

En fod- og knæskade gav dog ofte problemer, så som 19-årig skiftede Thomas Madsen til boksning, hvor det blev til seks kampe med seks sejre og et senior-begyndermesterskab i letweltervægt.

- Stort set fra jeg kom ud af vuggen tog min far mig med til boksestævner, så jeg har altid haft interesse for boksning, siger nu 30-årige Thomas Madsen, der har sat aftryk, som træner i Struer Amatør Bokseklub og Karlebo Bokseklub. Fra dag ét har han været træneren bag Dina Thorslund, som han tidligere har været kæreste med. Sammen har de den nu fem-årige søn Adrian.

Trods bruddet i privatlivet fortsatte de boksesamarbejdet, som i den professionelle verden har givet Dina Thorslund 13 sejre i 13 kampe.

- Dina har heldigvis et fuldt ud professionelt syn på boksekarrieren, så der er ingen slinger i valsen med træningen. Så samarbejdet fungerer fint, siger Thomas Madsen.

Ligesom med andre modstandere har Thomas Madsen haft blikket rettet mod australieren April Adams til VM-kampen i Forum Horsens lørdag aften, så det taktiske kan være så godt på plads, som muligt.

- Adams kender kun én vej, og det er fremad. Det giver Dina gode muligheder. Jeg tror også på en knockout-sejr, for jeg har svært ved at se, at Adams kan modstå Dinas stærke næver, siger Thomas Madsen.