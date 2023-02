Bokselegender trykkede hinanden på næven i Aalborg

AALBORG:De bliver ikke yngre, og i de senere år er store navne som Børge Krogh og Leif Schmücker gået bort, men lørdag stillede 20 mand stærk alligevel op til veterantræf hos bokseklubben AK Jyden i Aalborg.

- Det var faktisk til Børge Kroghs begravelse for fem måneder siden, at ideen blev født. Jeg fik en opfordring til at lave det her arrangement, så vi ikke kun skal se hinanden til begravelser, og straks efter gik jeg i gang med at opspore folk. Det har været et stort arbejde, men det har været det hele værd, siger initiativtager Cleve Sørensen.

Han blev dansk mester i 1975 og havde lørdag selskab af tre andre tidligere guldvindere. Tom Kristensen var alderspræsident, og hans DM-titel kom i hus for intet mindre end 57 år siden.

Tre-dobbelt mester

En af AK Jydens meget få tredobbelte danske mestre i historien, Peter Christiansen, var også mødt frem. Han triumferede i årene 1967, 1969 og 1970. Den præstation er kun blevet overgået af én mand i AK Jydens historie, nemlig afdøde Børge Krogh, der blev dansk mester hele fem gange.

Cleve Sørensen (i midten) var initiativtager til lørdagens træf, der fremover bliver en årligt tilbagevendende begivenhed i AK Jyden. Foto: Claus Søndberg

Sidste navn i rækken af DM-guldvindere, der lørdag trykkede de gamle boksekammerater på næven i AK Jydens lokaler på Byplanvej, var Karl Johan Jørgensen. Han vandt sin guldmedalje i 1978.

- Snakken gik lystigt om de gamle boksedage i Aalborg, og vi havde en rigtig hyggelig dag. Derfor er vi enige om, at vi fremover skal mødes hvert år. Nu skal vi have det maksimale ud af hinanden, mens vi stadig er her, fastslår Cleve Sørensen.

Ikke mange nulevende boksere fra AK Jyden kan bryste sig af at have haft en karriere som professionel. Den nuværende formand, Michael Rask, er den ene, og den anden er Erik Jørgensen, der også var blandt lørdagens 20 gæster. Han blev aldrig dansk mester, men skrev alligevel kontrakt med promotor Mogens Palle i 1963. Siden boksede han 20 kampe med bar overkrop frem til karrierestoppet i 1968.

Veterantræf i AK Jyden