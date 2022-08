Boksepromotor Mogens Palle er død - 88 år

Boksepromotor Mogens Palle er lørdag morgen død efter længere tids sygdom.

Det oplyser hans datter Bettina Palle til Ritzau.

Mogens Palle blev 88 år. Han fik for to år siden konstateret modermærkekræft, der senere spredte sig.

I 65 år var Mogens Palle boksepromotor, indtil han endegyldigt sagde farvel til boksesporten i april i år.

Efterfølgende har Bettina Palle valgt at fortsætte sin fars bokseprojekt.

- Den sejeste mand, jeg kender, er gået bort, udtaler Bettina Palle i en meddelelse til Ritzau.

- På trods af sit skrøbelige helbred kæmpede han – viljestærkt, skarp i hovedet og stædigt - til sidste gong gong.

- Han var idérig, kreativ og modig som få! En ener, ingen over og ingen ved siden af, min far, skriver hun videre.

Store danske boksere som Mikkel Kessler, Jimmi Bredahl, Gert Bo Jacobsen, Brian Nielsen og Sarah Mahfoud har alle været i stald hos Mogens Palle.

Hans sidste stævne i april var i Frederiksberg Hallerne, hvor blandt andet Sarah Mahfoud forsvarede sit VM-bælte.

Her satte Jesper D. Jensen, tidligere bokser i Palles stald og i dag formand for Dansk Professionelt Bokse-Forbund, ord på Mogens Palles betydning for dansk boksning.

- Han har betydet alt. Hvis ikke Mogens havde været der, havde vi ikke haft de æraer, som der har været de seneste årtier i dansk boksning, sagde Jesper D. Jensen.

I 2008 blev Mogens Palle optaget i International Boxing Hall of Fame i USA.

Han var blot 23 år, da han i 1957 valgte jobbet som værktøjsmager fra og i stedet begyndte at arrangere boksekampe i samarbejde med sin far - Thorkild Palle - og den tidligere europamester Jørgen Johansen.

Nogle år efter gik Mogens Palle solo og arrangerede i de efterfølgende årtier flere store kampe på dansk jord.

/ritzau/