Boksning er Nikolays frirum fra krig i hjemlandet

NØRRESUNDBY:Det giver et sus gennem luften, hver gang den 108 kilogram tunge Nikolay Piddubnyy sender et slag i sparringshandsken. I det lille træningslokale i Skansen forbereder han sig på sit comeback.

Den 31-årige ukrainer har i dag fundet en tryg tilværelse i Lindholm Bokseklub, hvor han har fået en rolle som bokser og kamptræner. Amatørkarrieren genoptager han snart efter nogle hårde år, hvor han først mistede sit job, da det danske minkerhverv blev lukket ned. Sidenhen gik russiske styrker ind i hjemlandet.

- Den slags udfordringer gør, at man kan føle sig tom og desperat. Specielt krigen derhjemme har taget meget på mit humør, men boksning kan få mit humør op igen og få mig i det rette mindset. Boksning er min kur for sindet, fortæller han.

Da krigen udbrød i Ukraine i starten af 2022, måtte han dog tage en pause fra bokseringen, hvor han få måneder forinden havde vundet sølv i supersværvægtsklassen.

- Jeg havde en skade i ryggen, som gjorde, at jeg ikke kunne klare de hårde træninger. Da krigen brød ud, fik jeg også meget at se til. Vi begyndte at samle ting ind, og min familie kom herop. Dem skulle jeg tage mig af, så boksningen blev sat i baggrunden, lyder det fra Nikolay Piddubnyy.

I Nikolay Piddubnyy kan Lindholm Bokseklub meget vel have et guldhåb ved denne sæsons danmarksmesterskaber. Ukraineren har i al fald slået Gustav Thorsen, den forsvarende supersværvægtsmester, to gange tidligere. Foto: Henrik Bo

Det er en underdrivelse, når den brede ukrainer fortæller om at samle "ting" ind. Det var nemlig forsyninger og andet brugbart til folk i hjemlandet såvel som tilkomne ukrainere i Danmark. Derudover var han med til at skaffe biler, som blev sendt ned til det ukrainske militær.

Selvom hans jævnaldrende søstre og deres familier kom til Danmark, blev forældrene i Odessa-regionen, mens krigen hærgede i hjemlandet.

Fra minkfarm til boksering

Dermed blev slagskombinationerne og de sportslige ambitioner lagt på hylden for en stund. I stedet fik Nikolay Piddubnyy senere en rolle som træner i Lindholm Bokseklub, mens han kom sig over sin skade og fik mere tid i hverdagen.

Det havde han næppe forudset, da han tilbage i 2018 arbejdede på en minkfarm ved Kolding og slet ikke havde boksning i sin bevidsthed.

- Jeg spurgte min chef, om han kendte et sted, hvor jeg kunne have det sjovt og bruge lidt af min fritid. En svømmehal eller noget. Jeg kendte intet til byen. Der var så en bokseklub tre kilometer derfra, fortalte han, og så cyklede jeg derned, fortæller Nikolay, som havde stiftet bekendtskab med boksning hjemme i Ukraine - dog ikke som kampbokser.

- Der mødte jeg Leon Holbæk, hvor han trænede fitnessboksning. Jeg spurgte, om han trænede boksere, og han sagde nej, men bad mig komme tilbage dagen efter. Der sagde han så, at han nok skulle tage sig af mig, og vi begyndte at træne sammen. Jeg var heldig med at møde ham.

Leon Holbæk er tidligere topbokser og fik i 2019 verdensrekorden for armbøjninger med én arm, da han tog 107 af dem på tre minutter og kom i Guinness' World Records. Med ham fik Nikolay Piddubnyy gang i sin karriere som amatørbokser, inden et job på en ny minkfarm bragte ham til Mors, hvor han begyndte at bokse for BK Nordsalling.

Da formanden for Lindhom Bokseklub, René Sørensen, ledte efter en sparringspartner til en af sine boksere, endte ukraineren med at få sin ugentlige gang i Nørresundby. På daværende tidspunkt var minkfarmene lukket ned, og han havde i stedet fået et job på en svinefarm i Farsø. Rollen som sparringspartner førte til, at Piddubnyy siden har fået syv kampe for Lindholm ud af sine i alt 16 kampe - med 12 sejre og fire nederlag til følge.

Målet er dansk mesterskab

I Skansen er det armensk-ukrainske Mikhail Avetisyan, som skal få Nikolay Piddubnyy i topform. Avetisyan kom til Danmark fra Ukraine i 2022 og begyndte sidenhen at træne boksere i AK Jyden. Da Piddubnyy fik nys om landsmanden, blev han rykket til Lindholm, hvor Avetisyan nu er personlig kamptræner for supersværvægteren.

På ukrainsk opmuntrer træneren gang på gang sin store elev, mens der sendes kraftfulde slag ind i sparringshandsken. "Opa! Opa! Opa!" Den sovjetiske mester fra 1980'erne ved tydeligvis, hvad han laver, og det har tændt en ild i Piddubnyy.

Den sovjetiske mester fra 1980'erne, Mikhail Avetisyan, er nu tilknyttet Lindholm Bokseklub, hvor han foruden at vise vejen for Nikolay Piddubnyy også får en rolle for resten af klubbens boksere. Foto: Henrik Bo

- Mikhail har virkelig lært mig meget på kort tid, og jeg tror, at vi kan komme store steder hen sammen, fortæller den ukrainske bokser i en kort bemærkning mellem sparringerne.

Hans nuværende mål er at vinde det danske mesterskab senere på året. I 2021 blev han nemlig bremset i finalen af en ualmindelig stor kræft i dansk amatørboksning. Kem Ljungquist, der er ubesejret som professionel bokser, havde nemlig taget et skridt tilbage og boksede med som amatør ved mesterskaberne det år.

- Kem var en meget erfaren modstander. Han er virkelig høj, og det var bare en svær kamp. Der er ingen undskyldninger. Han var bedre bedre end mig dengang, fortæller han.

I semifinalen slog Piddubnyy ellers Gustav Thorsen for sin finaleplads. En måneds tid tidligere havde netop den duel fået samme udfald, da ukraineren vandt HSK Box Cup i Hillerød. Thorsen vandt senere det danske mesterskab i supersværvægt - 92 kg og over - i fjor.

Det første skridt mod et dansk mesterskab bliver 20. maj, hvor Nikolay Piddubnyy har fået en kamp i Norge. Her skal han i forvejen ledsage to af klubbens unge boksere, og i den forbindelse vender han tilbage til bokseringen som første skridt på vejen mod sit mål.

- Derfra ser vi, hvordan det går, og forhåbentligt mærker jeg ikke noget til nogen skade. Jeg håber på at kunne tage alle de kampmuligheder, som jeg overhovedet kan i fremtiden, siger han.

Vil blive i Danmark

I dag er Nikolay bosat i Aalborg og er begyndt i et nyt arbejde inden for byggeri foruden sin rolle i Lindholm Bokseklub. Den ene søster bor fortsat i Danmark, mens den anden er rejst hjem til Odessa, hvor forældrene fortsat bor.

I klubben har han fundet glæde i at undervise de yngre boksere.

- Det vigtigste for mig er, at folkene, der træner her, er dedikerede og lægger 100 procents indsats i de opgaver, som vi beder dem om at udføre. Selvfølgelig vil man gerne have det sjovt med dem alle, og det handler ikke kun om disciplin. Men de skal også forstå, at vi træner dem hårdt for, at de kan vinde, fortæller han.

Selvom der er det civile arbejde at passe foruden timerne som kamptræner og sine egne træninger med nestoren Mikhail, får Nikolay Piddubnyy også klemt dansklektioner på sprogskolen ind i sin kalender. Det kan fornemmes, når han enkelte gange svarer kort på dansk eller fletter et par danske udtryk ind i sine svar.

- Jeg savner min familie og glæder mig til at se mine forældre igen. Men det er min plan at blive og få en tilværelse i Danmark, lyder det fra ham.

- Her har jeg mødt en masse personer inden for dansk boksning, som har gjort meget og betyder meget for mig. Jeg er meget taknemlig over mine trænere og alle andre i boksemiljøet, der har hjulpet mig.

Nikolay Piddubnyys retur til bokseringen bliver 20. maj ved AIK Lunds jubilæumsstævne i Kristiansand.

Nikolay Piddubnyy