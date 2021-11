Boldsen går tæt på: Sådan er Aalborg Håndbolds Europæiske chancer

HÅNDBOLD:Joachim Boldsen har med sin egen erfaring i AaB Håndbold og sin nuværende rolle som håndboldvært og -ekspert for Viaplay taget et kig på den aalborgensiske klubs udvikling gennem årene og forsøgt at spå om fremtidsudsigterne for nordjyderne.

Aalborg Håndbold har gennem en årrække været under stor udvikling, hvor den nordjyske klub er gået fra ambitioner om at vinde danske titler, til ambitioner om at vinde Champions League.

- Jeg tror reelt, at ambitionerne dengang et eller andet sted var lidt det samme, selvom man ikke meldte det ud, som man gør nu. Det var i hvert i fald de samme drømme, man havde. Ambitionerne dengang var jo, at bygge et hold op, som kunne blive danske mestre indenfor en årrække, hvilket også lykkedes kort efter, jeg var rejst, fortæller Joachim Boldsen.

Joachim nåede selv at spille en enkelt sæson for AaB, inden han skiftede til FC Barcelona. Arkivfoto: Lars Pauli

Fra DM-guld til CL-sølv

Sidste sæson blev et vendepunkt for den nordjyske håndboldklub, som opnåede helt nye højder med sin sølvmedalje i Champions League. Men hvordan var det muligt for Jan Larsens tropper at udvikle sig så enormt meget gennem godt og vel halvandet årti og pludselig toppræstere blandt de bedste klubber i Europa?

- Sidste sæson var mulig, fordi man toppede på de rigtige tidspunkter. Allerede året inden havde klubben bevist, at man godt kunne præstere på så højt niveau. Selvom coronapandemien satte en stopper for det, så var klubben kommet ind i troen på, at man kunne vinde. Så var der også nogle marginaler i sidste sæson, som selvfølgelig gik Aalborgs vej. Man kunne lige så godt være røget ud til Porto, men alligevel fik Aalborg vendt det til en dansk sejr, og det vidner om, at alle bare toppræsterede i den sæson, pointerer Joachim Boldsen.

Samtidig ligger den tidligere AaB- og landsholdsspiller ikke skjul på, at resultaterne i 2020/2021 sæsonen ikke kom hen over natten, men at det i stedet skyldes en udvikling, som har været længe undervejs.

- Klubben har taget nogle enorme skridt, siden jeg selv spillede der, det må jeg erkende. Men ellers er forskellen egentlig ikke så stor. Det hedder noget andet, men det er bygget op omkring det samme. Det virker som om, de har fået bygget en enorm stor struktur op omkring holdet, som kan sammenlignes med nogle af de store danske fodboldklubber, konstaterer han.

- Gigantium er blevet mere gigantisk, end dengang jeg var der. Faciliteterne er også blevet opgraderet, hvilket klubben - allerede i min tid - arbejdede med og prøvede på at gøre professionelt. Det var ikke så normalt dengang, at tøjet blev vasket for en, men det gjorde det i Aalborg, så allerede dengang var klubben foran i forhold til det professionelle setup.

Joachim Boldsen blev selv præsenteret for AaB som et stort navn. Arkivfoto: Ajs Nielsen.

Store navne strømmer til

Tilbage i 2007 fik AaB Håndbold massiv mediedækning og opmærksomhed, efter klubben præsenterede Joachim Boldsen som kommende spiller i klubben, og allerede dengang var Aalborg et attraktivt sted.

- Jeg havde været i udlandet i mange år, og jeg længtes efter at komme hjem. Jeg havde allerede tilbage i 2001 haft mine første samtaler med Jan Larsen, hvor der allerede dér var noget som klikkede for mig. Hans ambitioner, ideer og tanker stemte overens med mine. Samtidig kunne klubben tilbyde mig en pakke, som havde det hele, og derfor var valget nemt for mig på det tidspunkt, fortæller Joachim Boldsen om sit skifte dengang.

Sidenhen har aalborgenserne haft flere store navne omkring truppen, og i 2021 væltede Jan Larsen igen håndbold-Danmark, da Aalborg Håndbold blandt andet præsenterede Mikkel Hansen som kommende spiller i sæsonen 2022.

- Det er en blanding af flere ting, der gør Aalborg attraktiv. Vi kan ikke komme udenom, at klubben har en god økonomi, hvilket spillerne også går efter. Samtidig har de vist i en periode, at de kan gøre sig gældende ude i Europa, og det er for de fleste danske spillere en drøm at kunne vinde Champions League med en dansk klub, for det jo er det største, der kan ske. Endelig er der Jan Larsen, der er enormt afholdt og vellidt blandt spillerne. Man har gennem en lang årrække set, at Jan holder sit ord, hvilket betyder meget, når spillerne skal vælge klub. Det betyder mere, end folk nok tror.

- Et godt eksempel er coronapandemien, hvor flere klubber døjede med økonomien og ikke kunne give spillerne deres løn. I Aalborg fik alle spillerne deres løn og til tiden, og det er en ting, som giver genlyd ude i Europa. Samtidig har det en kæmpe stor betydning, at udenlandske spillere ved, at det er en veldreven forretning, hvor der er styr på tingene. Jeg har også snakket om mit år i AaB, for jeg oplevede det samme med, at klubben overholdt det, som de lovede, fortæller Joachim Boldsen.

Udover de helt store stjerner, som har lagt vej forbi det aalborgensiske, så har klubben også formået at være et pitstop for flere af de store kommende stjerner, inden de drog videre ud i udlandet. Også her har Aalborg Håndbold formået at tage førertrøjen fra sine danske modstandere.

- Lige nøjagtig her er jeg ikke ekspert i hele scouting-systemmet. Men på en eller anden måde formår Aalborg at se noget udviklingspotentiale, som vi andre ikke kan se, og der må man give noget cadeau til Stefan Madsen, Arnor Atlason og Jan Larsen. Sådan en som Sander Sagosen, vidste man nok godt ville blive god, men at han blev så god så hurtigt, det var der nok ikke mange, der havde troet.

Siden har Joachim Boldsen fulgt Aalborg Håndbold som ekspert og vært for Viaplay. Arkivfoto: Ajs Nielsen.

Fremtidsudsigterne

Torsdag spiller nordjyderne endnu en kamp i Champions League gruppespillet, hvor det er stærke THW Kiel, der er modstanderen på udebane. Her ser Joachim Boldsen muligheder for aalborgenserne, men det kræver noget særligt.

- De skal selvfølgelig præstere rigtig godt, men Kiel er i nogle problemer lige nu. De mødte hinanden to gange i sidste sæson, hvor Aalborg lige så godt kunne have vundet i Kiel. På hjemmebane virkede Aalborg bange for Niklas Landin, og er man det, så vinder man ikke, for det er verdens bedste keeper. Alligevel håber jeg, at klubben kan huske tilbage på den kamp i Kiel, hvor man lige så godt kunne have taget sejren. Denne gang er der så tilskuere og et andet tryk, men igen er der ingen, som forventer at Aalborg vinder i Kiel, selvom vi håber det og tror på det. Taber Aalborg, så går livet videre. Får man to point torsdag, så ser det virkelig godt ud, siger han.

- Med danske briller, som jeg jo også har på, så tror jeg, at Aalborg overrasker og vinder. Ikke stort. Men det tror jeg også Aalborg er ligeglad med, hvis de kan få point med hjem. Kiel er ikke i rigtig god form spillemæssigt lige nu, og Aalborg ligger godt med, men det er med den betingelse, at Niklas Landin ikke må stå for godt, for så bliver det svært.

Aalborgenserne står foran en svær opgave, når klubben skal bygge videre på den sidste gyldne sæson.

- Nu skal klubben ud og gentage succesen, og kan man så det? Før var det "bare" et dansk hold, som ikke mange kunne udtale navnet på, hvor det nu er de forsvarende sølvmedaljevindere, så der er ingen, som kommer til at undervurdere klubben, hvis man før har gjort det. Og det er jo det, som de er i gang med at bevise nu, at de kan spille med, fortæller Joachim Boldsen og uddyber.

- For mig at se, afhænger det meget om, hvor man ender i puljen. Kan man ende som 1'er eller 2'er, så ser det rigtig godt ud, da man slipper for at møde de grimme hold. Men man skal også være "heldig" med, at det ender, som man gerne vil i de andre grupper, for alle vil nok gerne undgå at trække Barcelona. Der kan man bare konstatere, at hvis Aalborg bliver 1'er eller 2'er, så undgår man Barcelona før en eventuel final4, og det er vigtigt, understreger han.

Også en anden faktor kan få en stor betydning for Aalborg Håndbold-mandskabet ifølge håndboldeksperten.

- Klubben har en del spillere, men problemet er reelt, at det helst skal være de samme spillere, som får spilletid. Så kan man i ligakampene godt spare nogle af de store profiler, hvilket er en opgave for Stefan Madsen og Arnor Atlason. Det ligner også, at de formår at gøre det godt. Men det er klart, at det bliver tungt for spillerne, da mange af dem også repræsenterer deres landshold udover Aalborg Håndbold.

- Skader kan også blive et problem, men det kommer meget an på, hvem der bliver ramt. Keeperne skal gerne undgå skader, da det er svært at være helt alene på den post. Samtidig har jeg svært ved, at se klubben leve med, at for eksempel Lukas Sandell bliver skadet. På andre positioner kan klubben bedre leve med skader, men det er klart, at spillerne bliver slidte, og det er igen en stor opgave for trænerteamet at få justeret og brugt kræfterne rigtigt, så man undgår skader, fastslår han.

