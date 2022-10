Bombe: Zinck skal træne topklub

HJØRRING: Fortuna Hjørring har stolte traditioner, og det flugter ikke med den sæsonstart, som man har fået under Martin Møller Kristensen. Derfor skal der nye kræfter til på trænersiden.

Klubben erkender, at der skal noget ekstraordinært til for at rette op på en kedelig start på sæsonen 2022-23. Kun ni point i syv kampe er utilfredsstillende, og nu ændres der så, lyder det fra Fortuna Hjørring i en pressemeddelelse.

Der er indgået aftale med en ny trænertrio. Den består af to kendinge i Fortuna Florentina Olar, Fortunas ligaanfører og head of coaching, samt assistenttræner Mathias Bengtsson.

De skal træne under ledelse af ingen ringere end Bo Zinck.

Den rutinerede træner, der i sommer forlod jobbet i Thisted FC før tid, skal nu stå i spidsen for Fortuna Hjørring.

- Det passer perfekt. Jeg vil gerne tilbage på træningsbanen, og de manglede en ny træner. Her får jeg samtidig mulighed for at tage min A-licens fra januar, så det kan ikke passe meget bedre. Jeg glæder mig virkelig, siger Bo Zinck.

Det er lidt af et sporskifte. Efter i flere år at have trænet divisionsfodbold på herresiden, så gælder det nu den absolutte top på kvindesiden.

- Det er fedt, at det er en klub med topspillere hele vejen rundt. Vi taler landsholdsspillere med store ambitioner, så det er en udfordring, som i sig selv er meget spændende for mig, siger Bo Zinck.

- Det er en udfordring, som jeg virkelig ser frem til. Fortuna vil vinde titler. I første omgang skal vi vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi se, hvad det kan blive til, siger Bo Zinck, der har et til tider meget udtalt temperament på sidelinjen. Det kommer Fortuna-spillerne nok også til at mærke med mellemrum, men han understreger, at han er blevet en rundere træner med tiden.

- Jeg har fundet ud af, at ingen gider at høre på en, der bare står og råber hele tiden, så det er heller ikke min stil. Her de seneste uger har jeg hjulpet omkring min søns U11-hold, og ligesom alle andre hold, er der heller ingen af de spillere, der gider høre på mig, hvis jeg bare står og råber, men jeg er som jeg er, og jeg ændrer mig ikke 180 grader, fordi det er et nyt hold, jeg skal træne, siger Bo Zinck, der havde første træningsaften i Hjørring tirsdag aften.