Bonderøvene kørte chanceløse caffe latte-drenge over

Tredje gang blev lykkens gang for Vendsyssel FF. Det var nemlig tredje gang i denne sæson, at vendelboerne havde taget turen til Sjælland, men 5-0-sejren over B93 blev den første sejr på sjællandsk jord efter nederlag til HB Køge og senest Hillerød.

Dermed fik Vendsyssel FF ikke alene sikret sæsonens første point øst for Storebæltsbroen, man fik også bygget et lag på det spil, der trods 10 point i de første seks kampe har set lidt tvivlsomt ud.

B93's mest medlevende fans havde i kampens indledning travlt med at synge "Bonderøve" rettet mod VFF-spillerne, men de utvivlsomt caffe latte-drikkende fans droppede den tilgang i takt med, at målene raslede ind bag en prisgivet B93-keeper. I stedet gav de sig til at støtte hjemmeholdet på en måde, så man uden tvivl kan advokere for, at B93 har rækkens næstbedste fans.

Unge Oskar Øhlenschlæger scorede et flot mål, da han driblede på tværs af B93 og bragte VFF foran efter 24 minutters spil.

Det gik fra slemt til katastrofalt for B93, da Daniel Thøgersen ragede et rødt kort til sig for at nedlægge Lucas Jensen i feltet. Det efterfølgende straffe høvlede Simon Okosun i retning af måltavlen i stedet for målet, men skaden var sket for hjemmeholdet.

Inden pausen lukkede Vendsyssel FF kampen med en straffesparksscoring fra Carl Lange og en scoring fra Lasse Steffensen, der også gjorde sig skyldig i målet til 4-0 efter pausen.

Træner Henrik Pedersen vil næppe være tilfreds med mængden af halve eller helt store chancer, som man tillod B93 at spille sig frem til. Københavnerne kom nemlig frem til nogle chancer, som mest af alt skyldtes dårlig positionering fra VFF-spillerne.

Omvendt må han være ekstremt tilfreds med at se sit hold køre på, selv da kampen var afgjort. B93's defensiv holdt på ingen måde 1. divisionsniveau, men det skal ikke tage noget fra Vendsyssel-spillerne, der skabte den ene chance efter den anden.

På baggrund af det lidt atypiske kampforløb vil det være en stramning at kalde det for en reinkarnation af Vendsyssel-holdet, men der er dog tegn på, at det kan blive bedre, end det har været, og det er der brug for.

Det mest positive for Vendsyssel FF er, at man spillede sæsonens mest helstøbte kamp på Østerbro, og derudover var føringen så solid, at flere af de normale marginalspillere fik godt med spilletid.

Vendsyssel FF har bragt mange unge og uprøvede kræfter ind i truppen i de seneste måneder. Ikke overraskende er det Oskar Øhlenschlæger, der er længst fremme i processen med at blive en plus-faktor.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller viste nogle kvaliteter som helt sikkert bliver et aktiv for Vendsyssel i fremtiden. De tekniske evner og spilforståelsen er i top hos den unge mand, der tydeligvis skal bygge på i sit duel og erobringsspil, men det skal nok komme.