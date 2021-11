Borgmester om sponsor-sag: Der er ingen juridiske problemer

ISHOCKEY:BT har sat spot på en forbindelse mellem Aalborg Kommune og Aalborg Pirates. Der er nogle sponsorater og en kobling mellem foreningen Cool East og Aalborg Kommune, som eksperter finder forkerte og direkte opfordrer til at stoppe med det samme.

Kritikken, der er fremført i BT bliver for en stor dels vedkommende fejet af isen fra Aalborg Pirates’ bestyrelsesformand Morten Fals, men hele spørgsmålet om koblingen mellem ishockeyklubben og kommunen bliver borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) stillet til ansvar for i en af BT’s artikler.

”Kommunen og borgmesteren kan kritiseres for at give støtte til en professionel klub – som kommunen dels ikke må – dels fordi det kan diskuteres, om selskabet har nogen gavn af at yde dette sponsorat,” lyder vurderingen fra RUC-professor Bent Greve.

Overfor Nordjyske understreger Aalborgs borgmester, at han er helt på højde med situationen. I sin egenskab af bestyrelsesformand for Port of Aalborg, er Thomas Kastrup-Larsen meget opmærksom på, at der skal være rene linjer.

- Port of Aalborg har en CSR-politik, hvor vi som stort firma i Aalborg Øst støtter forskellige ting. Vi har fået det juridisk vurderet og fået af vide, at der ikke skulle være nogen juridiske problemer med det. Bestyrelsen i Port of Aalborg godkender en gang om året budgettet, hvorefter Port of Aalborgs direktion udvælger og godkender de konkrete projekter, der bliver støttet, forklarer Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske.

Kastrup-Larsen melder pas til overskriften i en af BT’s artikler, der hedder: Problemet ligger hos borgmesteren.

- Jeg mener ikke, at problemet ligger hos borgmesteren, i og med at Port of Aalborg er et selvstændigt aktieselskab, som drives på en helt anden måde, påpeger borgmesteren.

Umiddelbart mener han ikke, at BT’s artikler om Aalborg Pirates’ sponsorstøtte skaber grundlag for ændringer i fremtiden.

- Vi diskuterer CSR-profil og budget for dette en gang om året. Den kan ændre sig over tid, men BT’s dækning af Port of Aalborgs CSR-aktiviteter danner ikke et selvstændigt grundlag for en ændring, understreger Thomas Kastrup-Larsen overfor Nordjyske.

Direktør bliver i Pirates-bestyrelsen

Direktør for Port of Aalborg Claus Holstein står også for skud i BT’s artikler, hvor man blandt andet stiller spørgsmålstegn ved hans habilitet, da han også sidder med i Aalborg Pirates’ bestyrelse.

- Jeg er naturligvis ked af den kritik, der rejses i B.T. omkring min habilitet og vores motiver til at gøre et stykke CSR-arbejde. Jeg opfatter mig som et ordentligt menneske og erfaren nok til at skille tingene ad. Selvfølgelig kan jeg begå fejl eller træffe forkerte dispositioner, når der er mange hensyn der skal afvejes, men det er nu engang risikoen, når man gerne vil gøre en forskel og selv deltage i det praktiske arbejde i foreninger og bestyrelser, forklarer Claus Holstein i en mail til Nordjyske, der beder ham forholde sig til den kritik, der er rejst mod ham og Port of Aalborgs engagement i Aalborg Pirates.

Han afviser desuden, at det kan komme på tale, at han forlader sin bestyrelsespost i Aalborg Pirates.

- Jeg, og heldigvis også min bestyrelse, ser det som en naturlig del af mit job som direktør i Port of Aalborg at være med til at gøre Aalborg til en International by, der ikke glemmer vores arv eller DNA, som vi har fra Limfjorden. Så derfor er mit svar nej, jeg overvejer ikke at stoppe i bestyrelsen i Aalborg Pirates – i hvert tilfælde ikke, før vi har vundet guld igen. Jeg har lært ikke at true med at gå, man skal i stedet true med at blive. Og så elsker jeg at være med i bestyrelsen i AP, fordi de mennesker der har en fantastisk drøm om og arbejder stenhårdt på, at Aalborg bliver Danmarks ishockeyby nr. 1, siger Claus Holstein.