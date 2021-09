Brændt straffe kostede for AaB mod AGF

FODBOLD:AaB’s kvinder har ikke just medvind på fodboldbanen for tiden. Mod AGF leverede man langt hen ad vejen en flot indsats, men det rakte ikke til andet et stort frustrerende nul for Claus Larsen og spillerne.

Det så ellers ud til, at AaB i det mindste ville få et enkelt point ud af anstrengelserne mod AGF, men i kampens sidste ordinære minut scorede AGF’s Sofie Bloch til 1-0 for de østjyske gæster, som dermed åbner et hul på syv point ned til AaB på sidstepladsen. AaB har for sit vedkommende stadig det første point i sæsonen til gode.

Der havde ellers været gode takter undervejs.

- Vi var klart bedst i de første 25 minutter, men så fik vi et straffespark, som Nicole Robertson skød over målet. Fra det punkt kom AGF bedre med, og i anden halvleg var de klart bedst, men det her var en kamp, som vi skulle have haft et eller tre point med fra, siger Claus Larsen.