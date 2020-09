Brændte chancer på stribe: Alligevel fik AaB tre point

FODBOLD:I sidste sæson sejrede AaB samlet med 9-0 over AC Horsens over to kampe i 3F Superligaen, og hvis holdet ellers havde haft noget, der mindede om skarphed, så var cifrene blevet noget lignende mandag aften.

Hollandske Tom van Weert blev matchvinder på en glimrende resolut afslutning på et indlæg fra Jakob Ahlmann, men både hollænderen og Kasper Kusk kunne have fået netmaskerne til at blafre adskillige gange mere.

Første chance tilfaldt Iver Fossum allerede i det første minut, da AaB pressede højt, og Mate Delac måtte ud i en god redning på skuddet fra kanten af feltet,

Kasper Kusk burde have brugt AaB foran, da Aab's genpres gav resultat. Frederik Børsting blokerede en fremlægning, og bolden endte hos Tom van Weert, der lagde den til rette for Kusk i feltet, men hans chip gik lige forbi stolpen.

Horsens var kun for alvor tæt på en gang, da Mathias Ross så meget usikker ud i venstresiden. Det gav en friløber til Jannik Pohl, men Daniel Granli kom godt tilbage og fik afværget.

AaB havde generelt bolden mest, men den næste store chance kom først i slutningen af halvlegen, da Tom van Weert igen fandt Kasper Kusk, der denne gang kom alene igennem med Mate Delac, men målmanden fik en fodparade på bolden, og holdene kunne gå til pausen uden mål.

Anden halvleg begyndte som den sluttede med en stor chance til AaB. Denne gang var det Kasper Kusk, der perfekt fandt Tom van Weert i dybden, men hollænderen måtte igen se Delac redde.

Men otte minutter inde i anden halvleg kunne Horsens ikke holde stand længere. Jakob Ahlmann lagde et indlæg fra venstresiden, og Tom van Weert vendte lynsnart rundt i feltet og halvflugtede bolden over i det lange hjørne.

Få minutter senere skulle han have gjort det til 2-0, da Kusk igen fandt ham flot med et chip, men hans flugtning gik i sidenettet, og senere i halvlegen blev han igen spillet fri af Kusk - denne gang med hælen, men da an forsøgte at trække forbi Delac, fik målmanden hånden op bolden.

Med sejren er AaB oppe på fire point for to kampe og på en femteplads i Superligaen.