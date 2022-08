Brajanac rejser til Falster uden sin faste makker

HOBRO:Lige nu er der stor nordjysk fokus på AaB's offensive udfordringer, men kører man til Hobro kan man til forveksling tro, at man er havnet på AaB's træningsanlæg, for Hobro lider nemlig også under en akut mangel på mål.

To scoringer i de seks første kampe forslår som en skrædder i helvede. Det er slet ikke nok i det lange løb. Det positive for Hobro er, at man trods den udtalte måltørke alligevel har fem point på kontoen.

Fredag venter der en kamp mod en offensiv lidelsesfælle. Nykøbing FC har blot scoret tre mål i sine seks kampe, og hvad værre er for falstringerne, så har man tabt de seneste fem kampe - endda ret klart.

- Vi ved godt, at det her er en nøglekamp, for Nykøbing er helt sikkert et af de hold, som vi skal holde under os i tabellen. Derfor kan vi spekulere i, at et point kan være godt nok for os, alt efter hvordan kampen udvikler sig. Det vil være vigtigt, at vi ikke taber kampen og lukker NFC med ind i midten af tabellen, siger Muamer Brajanac.

Nemt bliver det på ingen måde for Hobro, der må undvære sin offensive profil og Brajanacs makker i front, Don Deedson, der er ude med karantæne. Det efterlader et åbent spørgsmål om, hvem der skal være makker til den dansk-bosniske angriber.

- Under alle omstændigheder tror jeg, at jeg får en rolle, hvor jeg måske skal forsøge at true mere dybt. Det er sådan set fint nok med mig. Jeg vil bare gerne have os til at skabe flere chancer, siger Brajanac.

Han har endnu ikke selv fået scoret i denne sæson, men retfærdigvis skal det siges, at Hobro heller ikke har produceret ret mange chancer.

- Vi mangler nogle flere indlæg. Sidste sæson havde vi Haarup og Oliver Klitten som wingback, og de var meget offensive. I denne sæson har vi ikke helt så offensive wingbacker, og det har nok kostet lidt offensivt, vurderer Muamer Brajanac.

Han savner også lidt mere støtte fra midtbanen, hvor Mikkel Mejlstrup Pedersens afgang til Randers har efterladt et kæmpe hul.

- "MP" var dygtig til at komme med i boksen som den tredje spiller, og han tog helt sikkert noget opmærksomhed fra mig og Deedson, og så var han selv en fremragende afslutter, så hans løb mangler vi bestemt også, hvis vi skal skabe flere chancer, siger Muamer Brajanac, der trods måltørken er positiv.

- Det ville være dejligt, hvis jeg kunne score mit første mål mod Nykøbing. Jeg tror, det kommer nu, og det ville også være skønt at hjælpe holdet i så vigtig en kamp, siger Muamer Brajanac.

Der er kampstart fredag klokken 19.