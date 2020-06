Brandslukkerne Augo og Würtz: Kunne ikke sige nej til AaB

FODBOLD:Det er gået hurtigt, men selvom Thomas Augustinussen og Rasmus Würtz havde kort betænkningstid, var duoen ikke i tvivl om, hvorvidt de skulle takke ja til tilbuddet om at blive assistenttrænere i superligaklubben AaB sæsonen ud.

- Det var overhovedet ikke svært at sige ja tak til. Selvom det er halvandet år siden, jeg stoppede i klubben, har mine tanker næsten dagligt været omkring AaB. Og siden jeg sagde ja, har jeg tænkt, så det knager på, hvad jeg vil ind og bidrage med. Det giver gode sommerfugle i maven, siger Thomas Augustinussen.

Han har taget orlov fra sit job som erhvervsassurandør hos Tryg i den kommende tid.

- Det er fantastisk, at min arbejdsgiver har hjulpet med at finde en løsning, så det her projekt med AaB kunne lykkes. Nu er mit fokus på den her korvarige aftale som assistenttræner, og så er det planen, at jeg skal tilbage til Tryg bagefter, uddyber Augo.

Würtz rokerede om på sommerplanerne

Rasmus Würtz havde i forvejen sin gang på AaB - omend kun i 10 timer om ugen, hvor han har fungeret som mentaltræner. Han så dog straks en fordel i at få en mere fast gang i klubben.

- Jeg skulle lige omrokere lidt i sommerplanerne, men det hele faldt heldigvis i hak. Og så har jeg som Augo jo et stort hjerte for klubben, og når den kommer og spørger, om jeg vil hjælpe i den her situation, var jeg ikke i tvivl om mit svar, siger han.

De to veteraner har ikke de samme fine trænerpapirer som Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsen, som de overtager posten fra, men det er heller ikke derfor, de er hentet ind.

- I første omgang handler det om at få en masse humør ind i truppen, for den seneste periode har været lidt tung. Men personligt vil jeg også fortsætte mit arbejde med at tage individuelle snakke med spillerne om deres udvikling, som jeg nu får bedre tid til, forklarer Rasmus Würtz.

Kender næsten alle

Thomas Augustinussen pointerer, at både han og Würtz har et indgående kendskab til truppen, så de på ingen måde starter fra nul.

- Det er kun tre spillere i truppen, jeg ikke fodboldmæssigt har haft noget med at gøre. Så det er meget nemt for os at gå ind og få spillernes tillid og give dem noget tryghed, forklarer han.

Würtz tilføjer, at udgangspunktet for at få succes ikke er helt håbløst.

- Der er trods alt blevet lavet et fint stykke arbejde tidligere, så vi ligger i en fin position. Vi er med i top-6 og har en række spændende kampe foran os - heriblandt en pokalfinale.

Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen får deres ilddåb som assistenttrænere fredag aften, hvor AaB på udebane møder AGF i Superligaen.