Fra kollaps til kolossal succes på to år: Her er Wessams vilde historie

Scenen er det lokale fodboldstadion i Uppsala. Begivenheden er en sand gyser af en bundkamp i den bedste svenske fodboldrække. Hovedrollen indtages af nordjyske Wessam Abou Ali, der denne søndag har gang i noget, der ligner en kæmpe nedtur.

Sammen med holdkammeraterne er han få minutter fra at tabe en vigtig kamp mod den direkte nedrykningsrival Degerfors. Trods en flot kamp af Wessam Abou Ali er der udsigt til et 0-2-nederlag, hvilket ikke helt flugter med den garanti, som angriberen havde udstedt til denne artikels forfatter, da interviewaftalen blev sat i stand fredag eftermiddag.

Her lød meldingen i klassisk Wessam Abou Ali-stil, at han hellere måtte score to mål, så der var noget positivt at skrive om, når der skulle laves en status på den første tid i den svenske universitetsby.

Som lovet ender det på mirakuløs vis med, at den tidligere AaB- og Vendsyssel-spiller scorer to mål i tillægstiden. Begge gange med det til tider så udskældte hoved som afsender. To hovedstødsmål signeret Abou Ali samt en vidunderscoring fra en holdkammerat. Det er samlet set et comeback af episke proportioner, som Wessam Abou Ali ender med at have en stor aktie i.

- Du skal ikke spørge mig om, hvad der skete, for jeg kan helt ærligt ikke svare på det, siger Wessam Abou Ali, da Nordjyske fanger den brandvarme angriber på mobilen.

- Nej helt ærligt var det her den vildeste, fedeste og nok også største oplevelse, jeg har haft som fodboldspiller. Jeg havde tårer i øjnene, da vi scorede det tredje mål, fordi det var så vild en oplevelse, siger Wessam Abou Ali.

Blot for at understrege vigtigheden af de to mål, så betyder den mirakuløse drejning på kampen, at Sirius og Wessam Abou Ali gik fra at være à point med Degerfors i bunden af tabellen til at være seks point foran med fem kampe tilbage.

- Faktisk var de ved at ville skifte mig ud med 20 minutter tilbage af kampen. Det skyldtes, at jeg havde fået et lille riv i mit ene baglår, men da vi var samlet ude med sidelinjen, råbte jeg nærmest vores assistenttræner ind i hovedet, at jeg ville blive på banen, for jeg skulle jo score to mål, siger Wessam Abou Ali.

Som sagt, så gjort. Det er de nok glade for i dag i Sirius.

Stortrives

Nok om nedrykningskampen i den bedste svenske fodboldrække. Det er mere interessant at høre, hvordan Abou Ali han trives i Sverige - langt fra venner og familie.

- Jeg er faldet fantastisk til. Udenfor banen stortrives jeg, og der er flere på holdet, som jeg ses med privat. Vi har et meget ungt hold, så jeg skal også forsøge at tage noget ansvar, siger Wessam Abou Ali.

Fodboldmæssigt er angriberen kommet fantastisk fra land med syv mål i 11 ligakampe. Statistikken siger seks mål, men det svenske fodboldforbund har konverteret et selvmål til en Wessam Abou Ali-scoring, så han har scoret syv gange.

Wessam Abou Ali fik karrieren tilbage på ret køl i Vendsyssel FF. Arkivfoto: Lars Pauli

En del af forklaringen på den markante succes er stor opbakning fra baglandet i Sirius.

- Fra første dag har jeg bare fået at vide, at jeg bare skal være mig selv, og jeg skal gøre tingene på min egen måde. Det får jeg plads til, og ingen ser skævt til mig. Det er skønt, at alle bare accepterer mig for den person, jeg er, siger Wessam Abou Ali, der tidligere i karrieren - med rette - blev stemplet som et svært tilfælde.

- Jeg er da også selv blevet mere moden. Jeg er blevet så meget klogere i forhold til, hvordan jeg skal gøre tingene. Havde jeg knækket koden noget før, så havde jeg nok også fået succes noget tidligere, siger Wessam Abou Ali.

Den kode, som han refererer til blev for alvor knækket, da Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen i juli 2022 tog angriberen ind til en alvorssnak. Wessam Abou Ali havde tidligere på året ytret ønske om at stoppe karrieren, men det gad Henrik Pedersen ikke høre på. I stedet valgte han at konfrontere angriberen med det, som Henrik Pedersen har kaldt et spind af løgne.

Læst som en åben bog

- Han gennemhullede mig totalt dengang. Han havde gennemskuet mig, og det var sundt, at alle de løgne, som jeg gik og fortalte mig selv og alle andre blev fejet af bordet èn gang for alle. Dem gad han ikke høre mere på. Han så gennem min facade, og det har været afgørende for min udvikling, siger Wessam Abou Ali.

I dag har han stadig tæt kontakt med Henrik Pedersen, og Wessam Abou Ali er ikke i tvivl om, at Pedersen og nu tidligere sportschef i Vendsyssel FF Søren Henriksen har store aktier i hans nuværende succes.

Lige nu har Wessam Abou Ali stor succes i svenske Sirius, hvor han scorer mål og er meget afgørende for sit hold. Foto: Staffan Claesson/TT/Ritzau Scanpix

- Henrik fortalte mig: Du er ikke et talent mere, og hvis du skal blive ved med at gå og tro, at du er god, så skal du til at yde noget, for lige nu er du ikke god. - Det var en hård melding at få, men samtidig viste Henrik mig også en vej frem, og det er jeg ham dybt taknemmelig for. Han fik virkelig åbnet mig op, og det har været fundamentet til den succes, som jeg oplever nu, siger Wessam Abou Ali.

- Det er en ret vild kontrast, at jeg for to år siden kollapsede på en fodboldbane, og indtil sommeren 2022, var jeg selv i tvivl om, jeg kunne få gang i min fodboldkarriere, for jeg var katastrofalt dårlig, da jeg gjorde comeback efter mit kollaps. Det er heldigvis blevet meget bedre, siger Wessam Abou Ali.

Kan mere end at score

Det er ikke kun i forhold til målscoringen, at Wessam Abou Ali imponerer. Det er også i forhold til hans arbejdsradius, der er tydeligt influeret af de høje krav til løbekapacitet, som Henrik Pedersen introducerede Wessam Abou Ali for i Vendsyssel FF.

- Jeg får en del ros for mit presarbejde. Der kan jeg virkelig mærke, hvor meget jeg lærte på den front i Vendsyssel. Jeg gør ikke noget anderledes her, men det er noget, som svenskerne bider mærke i, siger Wessam Abou Ali.

At det i dag er en mere moden Wessam Abou Ali understreges også af hans indstilling den nuværende succes. Der er intet hastværk i forhold til at kapitalisere den øjeblikkelige succes.

- Jeg stortrives virkelig i Sirius, og jeg er så glad for det valg, jeg traf ved at skifte til klubben. Sirius ville virkelig have mig, og den tillid har jeg også mærket siden jeg kom til klubben. Træner og sportschef har været klar over, hvad jeg mine styrker er. De havde scoutet mig længe, så de vidste også, hvad de fik. Derfor er det heller ikke et tema at skifte fra klubben. Jeg nyder at være her, og nu handler det om, at vi skal klare os fri af nedrykning.

Wessam Abou Ali har kontrakt med Sirius frem til udgangen af 2027.