Brandvarm frederikshavner skal til Tjekkiet

ISHOCKEY:Nicolai Meyer har trænet med i barndomsklubben Frederikshavn White Hawks i indeværende uge. Sideløbende har den 29-årige forward forhandlet med tjekkiske HC Skoda Plzen, der spiller i Tjekkiets bedste række, Extraliga.

Frederikshavneren er nemlig blevet præsenteret i klubben, hvor han bliver den første dansker nogensinde.

- Vi ventede på en passende type og ledte længe. Vi overvejede en tjekkisk spiller, der endte med at underskrive en kontrakt et andet sted. Det var en lang og svær jagt. Vi er meget glade for at være blevet enige med Nicolai. Vi så hans kampe og talte også med Ludwig Blomstrand, som spillede med ham tilbage i Sverige. Nicolai har haft succes i Finland og sidste år i Wien. Han er en meget dygtig spiller på pucken og er en slags playmaker. Derfor besluttede vi os for ham, udtaler Tomáš Vlasák, sportschef for den tjekkiske klub, i en pressemeddelelse.

- Så snart tilbuddet kom, var jeg overbevist. Jeg havde en god følelse fra mødet lige fra starten. Jeg hørte ikke andet end ros til organisationen fra Ludwig Blomstrand, så jeg er meget glad for, at vi blev enige, lyder det fra Nicolai Meyer.

Landsholdsspilleren havde senest en fremragende sæson i Vienna Capitals. Her lavede han 53 point i 45 kampe.