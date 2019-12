Brandvarm van Weert starter mod OB

FODBOLD:AaB spiller i aften den andensidste superligakamp inden vinterpausen. Nordjyderne har taget turen til Odense, hvor der venter en direkte duel om top seks mod OB.

Med en sejr over OB kan AaB skabe et hul ned til fynboerne på syvendepladsen på fire point, mens et nederlag vil betyde, at de lige akkurat holder sig i top seks på en bedre målscorer end Randers FC.

AaB's cheftræner, Jacob Friis, har ikke blandet kortene i forhold til det rene nordjyske brag mod Hobro i søndags, da han har givet genvalg til de samme 11, som startede den kamp.

OB starter kampen således:

