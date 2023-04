Brandvarme angribere sparkede Hobro tættere på redning

HOBRO:Den positive forvandling af Hobro IK hen over vinterpausen ser ud til at være permanent. 2. påskedag tog nordjyderne endnu en sejr i kvalifikationsspillet til NordicBet Ligaen for Hobro IK, og det betyder, at de nu har seks points luft til nedrykningsstregen.

Det var ellers puljens tophold fra Hillerød, der 2. påskedag var på besøg på DS Arena, men det forhindrede ikke Hobro i at servere en hårdt tilkæmpet men fortjent 2-1-sejr til deres knap 1000 fans.

- Det var ekstremt vigtigt for os at fortsætte vores gode pointstime og holde vores flotte målscore, siger Hobro-træner Martin Thomsen, der dedikerer sejren til klubbens tidligere holdleder, sikkerhedschef og bestyrelsesmedlem Allan "Danske" Andersen, der langfredag gik bort i en alder af blot 44 år.

- Det var en sejr i hans ånd på en meget svær og speciel dag for mange af os, der kendte Allan, tilføjer han.

Hobro IK - Hillerød 2-1 Fodbold, Kvalifikationsspil, NordicBet Ligaen (1. division)

Mål: 1-0 Muamer Brajanac (37. minut), 2-0. Don Deedson (84. minut), 2-1 Johannes Houborg (86. minut)

Advarsler: Mads Høyer Julø, Hillerød (10. minut), Abdoul Yoda, Hobro (90. minut)

Opstilling. Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich (Mathias Nygaard, 81.), Frederik Elkær (Jacob Tjørnelund, 89.) - Don Deedson (Ronnie Schwartz, 87), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 89.)

Dommer: Jonas Bæk

Tilskuere: 947 VIS MERE

Muamar Brajanac fortsætte sin målform og bragte Hobro på 1-0 i slutningen af første halvleg - på et forrygende frisparksmål fra kanten af feltet. Angriberen havde selv skaffet frisparket, og det udnyttede han altså efterfølgende til at lave sin sjette sæsonscoring. De fire af scoringerne er faldet i de tre seneste kampe.

- Han har tur i den i øjeblikket og har trænet en del på sit frispark, så det var fedt at se ham få udbetaling på den måde, siger cheftræner Martin Thomsen.

Efter en times spil var Hobro millimeter fra at komme yderligere foran, men Don Deedsons hammer af en afslutning tog undersiden af overliggeren og ramte jorden på den forkerte side af mållinjen. Med et kvarter tilbage var den amerikansk-haitianske angriber på spil igen, men denne gang sparkede han bolden faldt forbi fjerneste stolpe.

Don Deedson fik sin fortjente scoring - lavet på de sidste kraftanstrengelser. Arkivfoto: Lars Pauli

Med godt fem minutter tilbage fik Don Deedson dog omsider udbetaling for Hobro. Angriberen trampede sig igennem centralt, og selvom han over flere meter var tæt på at snuble, så genfandt han i sidste øjeblik balancen og udplacerede Hillerød-keeperen til 2-0.

- Jeg var meget træt, så jeg måtte bruge den sidste energi på at score og hjælpe holdet. Det gør mig glad, og det eneste, jeg tænker på, er, at hjælpe holdet, siger Don Deedson, der har kontraktudløb til sommer.

Gæsterne fra Hillerød fik i momenter vist, at de spiller god teknisk fodbold, men de få gange, de fik spillet sig helt igennem Hobros defensiv, stod målmand Adrian Kappenberger længe fast og afviste i overbevisende stil tilnærmelserne. Lige indtil fire minutter før tid, hvor et hurtigt taget frispark overrumplede Hobro-forsvaret og gav Hillerød en reducering ud af ingenting. Udligningen var nordsjællænderne dog aldrig tæt på at ramme.

Der resterer endnu otte kampe af Kvalifikationsspillet til NordicBet Ligaen, så de seks points afstand til Fremad Amager under stregen er kun en foreløbig glæde for Hobro IK. De kan dog øge afstanden til ni point, hvis de i næste weekend kan tage alle tre point mod netop amagerkanerne.

- Vi kan tage et stort skridt derovre, for vores målscore er i forvejen bedre end deres. Men vi tabte til dem derovre senest, så der er ikke noget, der giver sig selv, advarer Hobro-træner Martin Thomsen.