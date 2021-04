Brandvarme høge fortsætter imponerende stime: - Alle er truet på vores hold

FLOORBALL:Man skal tilbage til begyndelsen af marts 2020 for at finde den seneste liga- eller pokalkamp, hvor Frederikshavn Blackhawks har tabt en floorballkamp i herreregi. Den stime kørte de videre på søndag, da de vandt pokaltitlen over Hvidovre Attack.

Det overrasker ikke anfører Anders Tengnagel, der har store roser til de nyslåede pokalmestre.

- Vores grundstamme er på plads, men de spillere, som vi fylder på med, har høj kvalitet. Der er god konkurrence på alle pladser. Om du spiller på landsholdet eller ej, er du truet på din position, fortæller han.

- Vi har et godt sammenhold i år, og alle går langt for hinanden. Vi skifter hele tiden ud i kæderne, tilføjer han.

Årets pokalfinale mod Hvidovre blev dog en tæt affære, hvor Frederikshavn Blackhawks nemt kunne have smidt sejrsstimen på gulvet, hvis de ikke stod klar. Kasper Eriksen i Hvidovre-målet blev årets pokalfighter og voldte nordjyderne store problemer.

- Det er et tydeligt tegn på, at han har været der. Han er en grundsten, som ikke er sjov at spille mod, når han rammer det niveau. Generelt skal Hvidovre have kæmpe cadeau for at spille en god kamp. Det var en spændende finale, og vi er glade for at trække sejren helt til sidst, siger Anders Tengnagel.

Med få minutter tilbage var frederikshavnerne kun foran med et enkelt mål, da der stod 5-4 på tavlen. Hvidovre fik endda et mål annulleret, inden Blackhawks gennem det allersidste minut gjorde det til 6-4 og 7-4.

- Det blev nok lidt tættere, end vi ville have det. De havde momentum til sidst og trak målmanden. Det lagde et ekstra pres på os. Men det viser også, hvor stærke vi er i defensiven. Først til sidst gik vi ned på to kæder for at køre den hjem. Vi viste, hvad vi er lavet af, lyder det stolt fra Blackhawks-anføreren.

I kraft af perioden på mere end et år uden nederlag fører Frederikshavn Blackhawks også mellemspillet i Select Herreligaen.