Brasilianer kan få debut mod OB

FODBOLD: AaB forstærkede tidligere på ugen holdet med Yann Rolim, og søndag kan den brasilianske offensivspiller få sin debut i udekampen mod OB.

Nyerhvervelsen bliver inkluderet i truppen til opgøret i Odense, fortæller AaB-træner Morten Wieghorst.

- Han har ikke spillet turneringskampe i et godt stykke tid, så han skal stadig arbejde lidt for at komme i sin bedste form. Det er en dygtig spiller med store individuelle kvaliteter, som han kan udnytte, når han kommer helt oppe i fulde omdrejninger. I første omgang tager vi ham med i truppen mod OB, siger AaB-træneren.

Lørdagens træning var til gengæld uden Rasmus Thellufsen, der er tvivlsom til opgøret i Odense.

- Han har et lille problem med knæet, og det var derfor, han ikke trænede i dag. Det er dog ikke noget alvorligt, så vi må se, om han er klar til i morgen, siger Morten Wieghorst.