Brasiliansk magi satte gang i AaB

FODBOLD: AaB fik i den grad det selvtillidsboost, som klubben har brug for, da holdet torsdag aften spillede sig videre i DBU Pokalen med en sejr på hele 5-1 i Viborg.

Yann Rolim udlignede i kampens sidste sekunder, og så gik AaB målamok med tre mål i første halvleg af den forlængede spilletid.

Dermed er holdet klar til tredje runde af DBU Pokalen, hvor modstanderen er Middelfart på udebane.

Kampen startede skidt for AaB, der i den indledende fase virkede dybt rystede, og holdet kunne ikke sætte to pasninger sammen. Og det hjalp ikke, da Viborg kom foran allerede i det 7. minut efter et flot opbygget angreb i venstresiden, der endte med en pasning skråt bagud til Jonas Kamper, der med indersiden trykkede bolden op under overliggeren uden chance for den debuterende keeper Jacob Rinne.

Men som halvleg skred frem satte AaB sig mere og mere på tingene. Pavol Safranko måtte se et resolut skud reddet med en flot reaktion fra Sebastian John, der også diskede op med en flot parade, da Kasper Risgård senere i halvlegen trykkede af med et skruet skud fra kanten af feltet efter et mønsterangreb.

Forsvarsspilleren Kasper Pedersen havde to muligheder - først et fladt skud efter en dødbold, som John igen fik reddet, og i halvlegens allersidste aktion måtte han se et hovedstød reddet på stregen.

AaB fortsatte med presset efter pausen. Jakub Sylvestr fik en helt fri mulighed efter godt sammenspil mellem Pavol Safranko og Kristoffer Pallesen, men han skød lige på keeperen.

Sebastian John var dog i gavehumør senere i halvlegen, hvor han afleverede lige til Rasmus Thellufsen. Han trak forbi målmanden, mens hans flade skud blev blokeret af en forsvarsspiller foran mål, og på riposten skød Frederik Børsting lige forbi den fjerne opstander.

Så fik AaB foræret et straffespark af linjevogteren efter et hjørnespark, der hoppede frem og tilbage i feltet som i en flippermaskine, men ganske symptomatisk for AaB’s sæson så skød Jakub Sylvestr fladt og hårdt lige på Sebastian John.

Men i kampens overtid fik AaB så den dosis magi, som holdet havde brug for. Brasilianske Yann Rolim tog chancen langt udefra på et direkte frispark, og med et fladt spark sendte han den ind ved nærmeste opstander. Og så skulle kampen i forlænget spilletid.

Her slog Rolim til endnu engang. Han satte sin mand på baglinjen og lobbede indlægget over Sebadtian John og på stregen kunne angriber Jannik Pohl tanke selvtillid ved at heade bolden ind.

Minuttet efter kom Pohl selv i oplæggerens rolle. Han satte to mand og lobbede den ind til Børsting, der igen kunne score fra nært hold.

Og i sidste minut af den forlængede spilletids første halvleg kom endnu en angriber på måltavlen. Viborg blev spillet helt tynde, og Jannik Pohl trillede den til Pavol Safranko, der kunne score i tomt mål. I anden halvleg tog Kasper Risgård sagen i egne fødder og scorede efter et godt træk ind i feltet.

AaB kan nu tage en god portion selvtillid med tilbage til Superligaen, hvor Silkeborg venter mandag aften.