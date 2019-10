Live: Følg Hobros kamp mod Silkeborg

FODBOLD:Der venter Hobro IK en særdeles vigtig kamp, når Silkeborg IF lægger vejen forbi DS Arena til søndagens tidlige Superligakamp.

Hobro har ramt en dårlig stime siden deres imponerende sejr over FCK. De har således kun formået at skrabe et enkelt point sammen i de seneste fire kampe, og derfor lægger Hobro-lejren heller ikke skjul på, at der skal tre point på tavlen.

Omvendt har Silkeborg fundet vinderformularen, da de i sidste runde besejrede AGF i en hektisk kamp med 4-3, og de vil forsøge at ride videre, på det momentum de har fået.

Hobro cheftræner, Peter Sørensen, har valgt at smide Jonas Brix-Damborg ind startopstillingen, der senest spillede fra start mod Esbjerg tilbage i juli. Han erstatter Christian Cappis, som tager plads på bænken.

Jonas Brix-Damborg er tilbage i startopstillingen til dagens kamp mod Silkeborg IF. Der er kampstart på DS Arena kl. 12.00.#HobroIK #sldk #HOBSIF pic.twitter.com/sJLxMBpBic — Hobro IK (@hikfodbold) October 27, 2019

Kent Nielsens tropper starter således:

Startopstillingen til kampen mod Hobro IK. Der er kampstart kl. 12.00 på DS Arena i Hobro. #sldk #silkeborgif pic.twitter.com/tFuG8fTAa5 — Silkeborg IF (@SilkeborgIF) October 27, 2019

