Brix-Damborg er tilbage i nedrykningskampen mod Viborg

FODBOLD: Hobro IK tager i aften imod Viborg FF i den første af to kampe, som afgør nordjydernes superliga-skæbne i den kommende sæson.

Hobro har haft små to uger til at forberede sig, og Peter Sørensen har valgt at starte kampen med følgende spillere:

Så kan vi præsentere opstillingen til dagens kamp mod Viborg FF. Der er kickoff kl. 18.00, og kampen kan ses på Canal 9 #HobroIK #sldk #HOBVFF pic.twitter.com/R0aA8PVhOL — Hobro IK (@hikfodbold) May 30, 2019

Viborg stiller til start med de samme 11, som sikrede 4-0 sejren over Fremad Amager i weekenden: