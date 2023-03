Brødre bliver i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Brødrene Rasmus og Thomas med efternavnet Søndergaard spiller også i næste sæson for Frederikshavn White Hawks, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Brødrene har begge sat deres underskrift på en etårig kontraktforlængelse.

- Vi er rigtig glade for at have fået Rasmus' og Thomas' underskrift på en ny aftale gældende for næste sæson. Vi får altid en 110% indsats fra begge brødre, og det er tydeligt, at de viser klubfølelsen hver eneste gang, de trækker den hvide trøje over hovedet.

- Deres betydning i omklædningsrummet er enorm, hvor der bliver lyttet, når de taler. Med det hold, vi har haft i denne sæson, har begge virkelig fået gruppen til at stå sammen, og de har leveret på et meget højt niveau til træning og i kampe. Vi er stolte over, at to kulturbærere er at finde i klubben igen i næste sæson, siger sportschef Kasper Kristensen.

Rasmus Søndergaard er glad for forlængelsen.

- Jeg er glad for at skulle være en del af White Hawks igen i næste sæson, hvor jeg ser frem til at bygge yderligere på det spændende projekt, klubben har søsat i år. Vi har som hold taget store skridt i sæsonen, og det har været fedt at være en del af. Samtidig har jeg en familie, der bakker 100% op om, at jeg kan være ishockeyspiller på det her niveau, for uden deres uvurderlige støtte kunne det ikke lade sig gøre, siger Rasmus Søndergaard.

Lillebror Thomas er også stadig opsat på at være en del af White Hawks' projekt.

-Jeg føler stadig, jeg er 100% motiveret til at spille, og lysten er der fortsat til at være med omkring Frederikshavn White Hawks. Derfor tager jeg en sæson mere. Samtidig har vi de sidste par måneder været inde i en rigtig god udvikling som hold, og det vil jeg gerne være med til at lægge yderligere på i den kommende sæson, siger Thomas Søndergaard.

Frederikshavn White Hawks tager tirsdag aften imod Herning Blue Fox i den sjette kamp i kvartfinaleserien. White Hawks skal vinde for at fremtvinge en syvende kamp.