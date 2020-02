Brølstærk stregspiller bliver i Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Stregspilleren Benjamin Jakobsen skal også i de kommende sæsoner spille for Aalborg Håndbold.

28-årige Jakobsen skrev før denne sæson under på en etårig kontrakt med de danske mestre, men den aftale er nu blevet forlænget frem til sommeren 2022, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg er faldet godt til i Aalborg Håndbold, hvor jeg har rykket mit spil i en positiv retning. Jeg tror på, at jeg her i klubben kan løfte mig endnu mere spillemæssigt. Samtidigt er jeg sulten efter titler, og jeg vil gøre alt for at hjælpe holdet og klubbens mange fans på vej mod mere metal til Aalborg Håndbold, siger Benjamin Jakobsen.

Benjamin Jakobsen har tidligere i karrieren haft store problemer med skader, men siden skiftet til Aalborg Håndbold har han gjort det så godt, at han i januar var en del af landstræner Nikolaj Jacobsens bruttotrup til EM.

- Benjamin gennemgår en flot udvikling, og han er med til at gå forrest til hver træning og kamp. Det glæder os, at vi også får gavn af hans kvaliteter i fremtiden, og jeg er sikker på, at han vil få en vigtig rolle i jagten på at indfri vores mål, siger Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.