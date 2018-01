Brøndby køber lynhurtig angriber i Sønderjyske

FODBOLD: Brøndby henter til sommer den 23-årige angriber Mikael Uhre i Sønderjyske.

Angriberen har torsdag underskrevet en kontrakt, der binder ham til Brøndby frem til udgangen af 2022.

Sportsdirektør Troels Bech har i længere tid fulgt Mikael Uhre, og angriberens udvikling har imponeret ham.

- Vi har været meget opsatte på at få ham til klubben, da vi tror på, at han kan gøre en forskel i Brøndby.

- Mikael har en masse energi og power, og så er han en af de absolut hurtigste i Alka Superligaen, og det passer alt sammen vældig godt til vores spillestil, siger Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

- Samtidig er Mikael i denne sæson blevet mere hårdfør og er begyndt at bruge sine 188 centimeter rigtig godt i dueller og nærkampe, og det har løftet hans niveau betragteligt, tilføjer han.

Mikael Uhre har spillet 70 superligakampe for Sønderjyske og scoret 11 mål for Haderslev-klubben. I den igangværende sæson har han scoret fem gange.

Angriberen er bevidst om, at han skal kæmpe hårdt for at få spilletid i Brøndby-trøjen.

- Jeg er ydmyg, men tror på mig selv og arbejder hårdt for tingene. Jeg skifter til Brøndby, fordi jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel, siger han.

Mikael Uhre var på kontrakt i Sønderjyske frem til sommeren 2019, hvilket betyder, at Brøndby har købt ham fri. Angriberen spiller sæsonen færdig i Sønderjyske og starter op i Brøndby 15. juni.

