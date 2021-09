Brøndby sender Aalborg Freja på overarbejde: Her vil serieklubben helst spille

FODBOLD:Der blev jublet i serieklubben Aalborg Freja, da førsteholdet sent torsdag aften blev parret med de danske mestre fra Brøndby i næste runde af fodboldens pokalturnering (Sydbank Pokalen).

Udsigten til at få besøg fra Vestegnen på den lille intime Freja Park i Aalborgs vestby giver dog anledning til hurtigt at få armene ned igen og trække i arbejdstøjet. Det siger bestyrelsesformand Jan Michael Daucke fra serie 1-klubben.

- Vi er selvfølgelig jublende glade for at skulle møde et af Danmarks bedste hold, og der er heller ingen tvivl om, at vi allerhelst vil spille den kamp på vores egen hjemmebane, siger han.

- Men vi må også erkende, at det kan blive en udfordring ift. at skulle hegne banen ind og have styr på sikkerheden. Vi ved jo, at Brøndbys fans kan være en håndfuld, så vi er nødt til først at gå i dialog både med politiet og DBU (Dansk Boldspil-Union), tilføjer formanden.

Jan Michael Daucke (nummer to fra højre) forudser nogle travle dage, hvor man skal forsøge at få styr på rammerne til kampen mod Brøndby. Foto: Lars Pauli

Da Freja Park ikke har noget lysanlæg, skal kampen spilles allerede kl. 15 om eftermiddagen, og det er ikke et brugbart tidspunkt, hvis enten DR eller Viasat (NENT Group) ønsker at sende kampen. Et senere kickoff-tidspunkt vil kræve, at serieklubben skal ud og bruge flere hundredetusinde kroner på at leje et lysanlæg. Penge, som man ikke har udsigt til at få dækket, for der bliver først udbetalt tv-penge fra kvartfinalerne i Sydbank Pokalen.

- Det går jo ikke, at vi kommer til at miste penge på at afvikle kampen, selvom vi har sikret os 100.000 kroner for at være den serieklub, der er nået længst i turneringen, siger Jan Michael Daucke.

Skylder lidt til lokalsamfundet

Sidst Aalborg Freja mødte et superligahold i pokalturneringen var i 2015, hvor AGF var modstanderen, og her endte klubben med at flytte opgøret til Aarhus.

- Umiddelbart tænker jeg dog ikke, at vi har lyst til at lave samme nummer denne gang og flytte kampen til Brøndby Stadion. Det ville selvfølgelig være en stor oplevelse for spillerne at komme derover, men jeg synes også, at vi skylder vores medlemmer og sponsorer at forsøge at få afviklet kampen i vores lokalområde, siger Jan Michael Daucke.

Aalborg Portland Park ligger kun få hundrede meter fra Aalborg Frejas anlæg, så det ligner den mest realistiske scene for pokalkampen. Det er dog også forbundet med en del udgifter, men formanden har ikke overblikket endnu.

- Vi kommer nok til at tage weekenden i brug for at finde en løsning, erkender Freja-formanden om kampen, der skal afvikles i tidsrummet 26. til 28. oktober.