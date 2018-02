Brøndby sender FC København ud af pokalen

FODBOLD: Fodboldsæsonen i Danmark blev søndag eftermiddag skudt i gang igen med et lokalderby mellem FC København og Brøndby.

I DBU Pokalen kæmpede de to ærkerivaler om at komme i kvartfinalen, og Brøndby snuppede billetten med en smal 1-0-sejr.

Brøndby vandt dermed for tredje gang i træk over FCK, efter at holdet fra Vestegnen også vandt to indbyrdes kampe i Superligaen i efteråret.

Brøndby kom foran 1-0 på et mål af angriberen Kamil Wilczek efter 33 minutter.

Efter et indlæg fra højre havnede bolden efter lidt klumpspil for fødderne af polakken, som ikke tøvede med at banke den ind.

Føringen til Brøndby var på det tidspunkt helt fortjent, da FCK famlede efter konceptet og de kreative idéer.

Brøndby havde en plan med fodboldspillet, hvor strategen Christian Nørgaard med sikre pasninger fordelte boldene fornuftigt rundt.

Omvendt lossede FCK-spillerne alt for ofte bolden op i den anden ende, hvor ingen af angriberne var i stand til at holde på den.

FCK-forsvaret virkede samtidig nervøst og usikkert. Nicolai Boilesen var placeret som central stopper, som fortsat ikke er den optimale plads for den normale back.

Betegnende måtte FCK-træner Ståle Solbakken dirigere FCK-backen Peter Ankersen ned og modtage en aflevering.

Efterfølgende slog nordmanden ud med armene, som sagde han: Hvor svært kan det være?

FCK-nyindkøbet Robert Skov startede inde, og den tidligere Silkeborg-spiller forsøgte sig med et par forkølede langskud.

Fra anden halvlegs start kom også landsholdsangriberen Viktor Fischer på banen.

Og det var en indskiftning, som tændte en gnist på hele FCK-holdet og på stadion blandt de 19.645 tilskuere. Fischer brugte også fagter for at opildne hjemmepublikummet.

Efter 51 minutter fik Rasmus Falk hjemmeholdets største chance, da Peter Ankersen hamrede bolden på tværs. Falk fik dog ikke ram på bolden foran et frit mål.

Kort efter kom Fischer i centrum, da han løb en halv banelængde, driblede ind i feltet og blev bremset af to Brøndby-spillere. Det lugtede af straffe, men dommer Michael Tykgaards fløjte forblev tavs.

Kampen var efter en kedelig start åbnet helt op, og Brøndby lurede på kontrastød, mens FCK desperat jagtede en udligning.

Målscorer Wilczek fik en friløber, men afsluttede lige på FCK-keeper Robin Olsen, der havde fået chancen i stedet for Stephan Andersen, der normalt står pokalkampene.

Målmandsvalget var med til at illustrere kampens vigtighed for Solbakken og FCK, som halter langt efter i ligaen.

Brøndbys offensive midtbanespiller Hany Mukhtar fik også en god chance, men tyskeren, der havde flere gode skud, brændte.

FCK fik en chance på et frispark dybt inde i overtiden, men Skovs forsøg gik snert forbi den ene stolpe.

Det endte derfor ikke med flere mål i Parken, Brøndby gik videre og skal i kvartfinalen møde Sønderjyske.

