Brøndby tabte i kroatisk heksekedel

FODBOLD: Brøndby tabte torsdag 0-2 til kroatiske Hajduk Split i Europa League-kvalifikationens tredje runde, og danskerne kommer derfor ikke til at spille europæisk fodbold i denne sæson.

Det første opgør i Brøndby endte 0-0, så Brøndby-spillerne skulle på en svær opgave i den kroatiske heksekedel torsdag.

Kroaterne pressede da også på i første halvleg. Hajduk Split kom til flere gode chancer, men Frederik Rønnow var en sikker sidste skanse i Brøndby-målet, hvor han flere gange reddede Brøndby.

I anden halvleg kom Brøndby bedre med i kampen, og det blev også til nogle gode muligheder, men mål blev der ikke scoret fra Brøndbys side.

Det blev der til gengæld af kroaterne. I det 59. minut var Ante Erceg på spil for Hajduk Split.

En flad aflevering ind i Brøndbys felt fandt vej til Erceg ved forreste stolpe, og han kunne nemt sætte foden på til en kroatisk 1-0 føring.

Blot fire minutter var den gal igen, og igen var det Erceg, der var på spil. En kroatisk afslutning blev rettet af af Erceg, og Rønnow i Brøndby-målet havde ikke en chance for at undgå scoringen.

Herfra så det pludselig meget svært ud for Brøndby, der nu skulle op og lave to mål i en kamp, hvor det ikke havde været Brøndby-chancer, der havde været flest af.

Opgaven viste sig også for stor for Brøndby, der ikke kom nærmere en scoring mod et stærkt spillende Hajduk Split-mandskab, der flere gange var tættere på en udbygning af føringen.

Dermed er Brøndby ude af denne sæsons europæiske fodbold.

/ritzau/