Brønderslev-knægt vil inspirere andre til at stræbe efter verdensklasse

AALBORG:I takt med Aalborg Håndbold tiltrækker verdensstjerner på rad og række, er der blevet lidt længere mellem de lokale spillere på holdet, men man skal ikke være i tvivl om, at det er en erklæret målsætning for klubben at have et lokalt nordjysk islæt på holdet.

Spillere som Magnus Saugstrup, Martin Larsen, Simon Hald, Patrick Wiesmach og René Antonsen er alle gode eksempler på, at lokale spillere har opnået store ting sammen med Aalborg Håndbold, og nu kan den liste måske få tilføjet et nyt navn.

Victor Kløve har i hvert fald forlænget sin aftale med Aalborg Håndbold, så den løber frem til sommeren 2026. Det er en forlængelse, der mere end noget andet indikerer, at klubben for alvor tror på den 20-årige bagspiller fra Brønderslev.

- Jeg er glad og stolt over forlængelsen, for Aalborg Håndbold er min klub. Jeg havde overvejet om, jeg skulle finde en ny klub, når min kontrakt løb ud, men jeg kunne høre på Jan Larsen og Stefan Madsen, at de havde andre planer med mig, siger Victor Kløve.

De to Aalborg Håndbold-personligheder fik gjort det krystalklart for Victor Kløve, at han skulle forlænge med Aalborg Håndbold.

- De har en kæmpe tro på mine evner og mit udviklingspotentiale, og det får mig til at tro på, at jeg kan få en større rolle på holdet i løbet af de kommende sæsoner, siger Victor Kløve.

Stor drøm

Et af indsatsområderne for venstrebacken er forsvarsspillet. Han drømmer om at kunne træde ind i midterforsvaret og blive en faktor.

- Min drøm er, at jeg en dag kan tage over for Henrik Møllgaard. Jeg kan nok aldrig komme til at gøre det på samme måde, som han har gjort, for der er kun en Møllgaard, men hvis bare jeg kan opnå halvdelen af det, som han har prøvet, så vil det jo også være helt fantastisk, siger Victor Kløve.

- Jeg vil i det hele taget bare gerne bide mig fast på et af verdens bedste hold, siger Victor Kløve.

Historien om Victor Kløve er mere end noget andet historien om, hvordan man ikke behøver at ramme Efterskolerne i Oure for at blive en dygtig ligaspiller. Han har aldrig været det lysende talent, inden han ramte Aalborg, men så har det til gengæld også taget fart for den 20-årige back.

- Jeg overvejede aldrig at tage på efterskole for at spille håndbold. Jeg ville bare gerne spille sammen med mine kammerater. Jeg havde en enkelt sæson i Sæby, men jeg er også beviset på, at du ikke behøver at skifte klub i en tidlig alder for at kunne udvikle dig.

Victor Kløve er i det hele taget en meget reflekterende ung mand. Han har nemlig også tænkt alle scenarier godt igennem.

- Jeg har også overvejet muligheden for at komme ud at få en større rolle i en mindre klub, men jeg har konkluderet, at det langt fra ville være en sikker succes. Jeg har stadig mange mangler i mit spil, så jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at komme ud til en anden ligaklub og skulle spille 50 minutter pr. kamp. Jeg blev ret hurtigt enig med mig selv om, at det her var den bedste løsning for mig, siger Victor Kløve.

Ét er, at Victor Kløve gerne vil slå igennem hos Aalborg Håndbold. Noget andet er, at han gerne vil inspirere andre unge til at stræbe efter det helt store.

- Jeg håber, jeg kan være med til at inspirere andre fra Brønderslev og Nordjylland til at tro på, at man kan sigte efter stjernerne. Jeg vil gerne vise, at det sagtens kan lade sig gøre at gå hele vejen, selvom du kommer fra en lille klub, siger Victor Kløve.

Sammen med holdkammeraterne fra Aalborg Håndbold skal han en tur til Hillerød tirsdag for at møde Nordsjælland Håndbold i ligaen. Der er kampstart klokken 19.