Bromer: Nu kan jeg fokusere på poolen

SVØMNING: Det hele kommer til at glide lidt lettere for Aalborg-svømmeren Viktor Bromer, som har fået et stipendium på op til 146.000 fra den Internationale Olympiske Komité.

Den 24-årige svømmer får allerede støtte fra Dansk Svømme Union til sine rejser, men på vejen mod OL er det de små ting, der kan være afgørende for Bromer.

- Massører, fysioterapeuter og kostvejledning er på egen regning, så det er lige pludselig en stor udfordring, der kan opstå i min hverdag og i min træning, hvis jeg ikke kan få den hjælp, jeg har brug for, siger han og fortæller, at nyheden om stipendiet kan give ro på i en rum tid fremover.

- Det var en enormt fed besked at få. Nu ved jeg, at tingene kommer til at glide lidt lettere økonomisk og jeg kan fokusere på at lægge alt, hvad jeg har, i poolen.