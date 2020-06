Brovst er tilbage i Superligaen: - Man kan ikke sige Brovst uden at sige speedway og drømmekage

BROVST:Brovst skal igen på landkortet, når det gælder speedway på topniveau. Det står klart efter et pressemøde i sidste uge, hvor planerne for Nordjysk Elite Speedway blev præsenteret.

Formand for Nordjysk Elite Speedway, Allan Thomsen, har længe set frem til igen at kunne byde speedway i superligaen tilbage til Brovst efter 11 års fravær.

- Vi er meget stolte af at være tilbage i ligaen efter 11 år pause, siger Allan Thomsen.

- Vi har vundet ligaen i 1990, 1998 og 2000, så vi har traditionerne til, at vi selvfølgelig bør være med i ligaen. Klubben i Brovst har, som mange vil vide, også opfostret den 22-foldige verdensmester, Hans Nielsen, der i dag er en succesrig landstræner, der også bakker op om de genrejste ambitioner i Brovst og var med på pressemødet i sidste uge.

Allan Thomsen har været engageret i speedway i Brovst igennem flere år, og han var stolt over at vise anlægget frem i sidste uge og fortælle om planerne for fremtiden.

- Man kan ikke sige Brovst uden speedway og drømmekage, vi har store traditioner for speedway i Brovst, og vi har arbejdet på det her længe efter i takt med at vi har fået moderniseret og gjort anlægget up to date, siger Allan Thomsen.

Arbejdet i fuld gang

Anlægget stod knivskarpt i sidste uge, og det blev vist frem for de fremmødte.

Planen er, at man fra 2021 igen kører elite speedway i Brovst, og arbejdet med at samle penge og sponsorer er i fuld gang.

- Kommunen har ydet et godt tilskud, og Sparekassen Vendsyssel har også givet et godt beløb. Vi mangler stadig en del, men vi er godt på vej, siger Allan Thomsen.

Allan Thomsen er helt sikker på, at interessen for sporten vil være der. Ambitionen er, at det skal være hele Nordjyllands speedway bane, og banen i Brovst er også den eneste nord for Billund i Jylland. Så forventninger er store til projektet, og det skal nok være muligt at sætte et hold i topklasse til sæsonen i 2021.

- Vi har en tre-fire gode emner, som er kandidater til at komme på et holdet. Men vi mangler stadigvæk lige toppen med en A og B kører, men ellers har vi resten af holdet siger Allan Thomsen.

Frem mod 2021 handler det ikke kun om at skaffe gode kørere, men også om at gøre rammerne i Brovst gode for publikum, og han er ikke i tvivl om, at der nok skal være grobund for velbesøgte løb i Brovst.

- Der er massere af interesse, det handler bare om at få det udbredt og gøre det til en familiesport. Vi er nødt til at gøre noget ud af det med VIP-område og telte til events, så man får en oplevelse, når man er til speedway. Det skal være mere end bare fadøl og pølser på volden, siger Allan Thomsen.