Brud på skinneben koster kommende Aalborg-profil lang pause

HÅNDBOLD:Landsholdsspilleren Simon Hald kan se frem til en længere pause fra håndboldbanen.

Den 27-årige stregspiller fra Flensburg-Handewitt har fået et brud på skinnebenshovedet og står foran "adskillige ugers pause". Det beretter den tyske håndboldklub på sin hjemmeside.

Skaden ærgrer Flensburg-træner Maik Machulla, selv om danskeren slipper for en operation.

- Det er bare bittert for os og Simon.

- Simon er en meget vigtig søjle i vores forsvar, og han har haft en stærk start på sæsonen. Jeg har meget ondt af ham, siger træneren.

Skaden opstod i en udekamp i Bundesligaen mod TSV Hannover-Burgdorff, hvor danskeren kom til at lave et overstræk på sit venstre knæ. En efterfølgende skanning har vist et brud på skinnebenshovedet.

Simon Hald har de senere år været en del af det danske landshold. Så sent som i januar var han med til at vinde bronze ved EM. Han var også med til at hente VM-titlen i 2019 og 2021.

Den store stregspiller har optrådt for Flensburg-Handewitt siden 2018. Næste år skifter han til Aalborg.

/ritzau/