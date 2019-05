BSV blæst ud af Aalborg i den første DM-semifinale

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har spillet masser af dramatiske og tætte kampe mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV), og onsdag aften tørnede de to rivaler atter sammen - denne gang i den første af to DM-semifinaler.

Det slap det nordjyske hjemmehold klart bedst fra med en sejr på 33-30.

Mod BSV, der normalt scorer masser af mål, er en af udfordringerne at finde den rette højde i forsvaret. Den ramte Aalborg Håndbold lige bagi i kampens hæsblæsende og højintense første halvleg, hvor målmand Mikael Aggefors og hans forsvar i skøn forening lukkede gardinet ganske godt ned. Der resulterede i en håndfuld kontraangreb, som især fløjen Sebastian Barthold omsatte til sikre scoringer.

I det etablerede angreb ledte hjemmeholdet til tider lidt efter løsningerne, men efter 30 minutters håndbold på højt niveau førte Aalborg Håndbold hele 19-13.

Tendensen var det samme efter pausen, hvor Aalborg Håndbold allerede efter fem minutter nåede en total på 25 mål - tit nok til at vinde en håndboldkamp. BSVs normalt så dygtige skytter blev lukket ned af et hårdtarbejdende nordjysk forsvar, og i målet fortsatte Mikael Aggefors de flotte takter.

I gæsternes bur fik Alijosa Rezar chancen på bekostning af svage Kasper Larsen, og han fik bedre fat. Derfor begyndte gæsterne at æde af det nordjyske forspring. Også fordi hjemmeholdet med den store føring i ryggen sløsede rigeligt, og de sidste 20 minutter var ikke prangende fra de rødklædte, hvor en føring på 10 mål skrumpede markant ind. Sejren kom dog ikke for alvor i fare i det hårdtspillede opgør, hvor gæsternes Jesper Nøddesbo i slutfasen fik direkte rødt for at svinge en albue mod René Antonsens ansigt.

Aalborg Håndbold er finaleklar med uafgjort i returkampen. Skulle det glippe har nordjyderne hjemmebane i en tredje og afgørende semifinale.