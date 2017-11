BSV gav kæmpetæsk til Mors-Thy

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold fik ørerne i den midtjyske håndboldmaskine, da de fredag aften fik store tæsk af Bjerringbro-Silkeborg.

Ligakampen i Jysk Arena var afgjort allerede ved pausen. Da havde hjemmeholdet bragt sig foran med 20-10 - ikke mindst takket være stærkt målmandsspil af den slovenske debutant Alijosa Rezar.

I den anden ende havde Mors-Thys keepere det sværere, og de fik på intet tidspunkt i kampen fat. Således endte Kasper Larsen, der i næste sæson spiller for BSV, med bare to redninger på 25 afslutninger - den første ved stillingen 4-2 og den anden et sekund før tid.

Hjemmeholdet toppede føringen med 37-25 otte minutter før tid, inden fire mål i træk af Mors-Thy pyntede en smule på cifrene, der endte 40-31 til BSV.

Topscorer for Mors-Thy blev norske Erik Toft med ni mål på 14 forsøg.