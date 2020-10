Bundniveau skal hæves for at nå målsætningen i Thisted FC

FODBOLD: Lørdag hentede Thisted FC et vigtigt point, da thyboerne spillede 2-2 i Aarhus.

- Første halvleg synes jeg, at vi spiller en okay kamp uden at være prangende. Vi kreerer mest og sidder på tingene. De scorer så lige inden pausen, og vi snakker om at spille med en masse energi. Men vi kommer ud i alt anden end tilfredsstillende tilstand og spiller dårligt. Vi rammer ikke hinanden, vi er langsomme, og vi får ikke sat hinanden op i de rette situationer, fortæller cheftræner Bo Thomsen.

Pointet kom trods en udvisning i anden halvleg, hvor udeholdet også kom bagud.

- Trods en skidt anden halvleg får vi alligevel point. Det vidner om et godt hold. Men vi må alligevel kigge indad i forhold til den måde, som vi spiller på. Spillerne skal kigge indad i forhold til de aftaler, som man har og forventer i 2. division, siger han.

Dermed indtager thyboerne den sjetteplads i 2. division, der bliver sidste mandat til at spille i den nye 1. division - landets tredjebedste række til den tid - i den nye sæson.

- Vi har snakket om hele tiden, at vi rigtig gerne vil med i det selskab. Det betyder noget, siger Bo Thomsen.

- Jeg ser mulighederne som helt op til os selv, hvis vi spiller det, som vi forventer og ved, at vi kan ramme. Men kommer vi ud med 70-80 procents indsatser, så opnår vi ikke det, som vi gerne vil, siger han.

Ifølge ham kræver det dog, at Thisteds dårlige præstationer forbedres.

- Bundniveauet skal hæves fra tid til anden. Men jeg synes også, at kampen mod VSK Aarhus er en, hvor vi tidligere ikke havde fået point. Det viser, at vi er i god udvikling. Så jeg er fortrøstningsfuld, lyder det afsluttende fra thyboernes cheftræner.