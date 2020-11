Bundprop drillede, men Aalborg Pirates er klar til Final4

ISHOCKEY:Aalborg Pirates bookede søndag eftermiddag definitivt en plads i pokalturneringens Final4, men topholdet måtte slide hårdt for sagen mod bundproppen Rødovre.

Gæsterne var foran både 2-0 og 3-2 i Bentax Isarena, men de formåede alligevel ikke at forhindre aalborgenserne i at hente den syvende sejr i rap i Metal Ligaen.

Afgørelsen faldt dog først efter straffeslag, hvor Josh MacDonald var ene om at score for Pirates, men da George Sørensen pillede pynten af alle Rødovres skytter, var det nok til at vinde 4-3.

Aalborg Pirates var i teten fra starten af opgøret og brændte også en håndfuld artige chancer i 1. periode, men der manglede samtidig noget kvalitet i pasningsspillet.

Derfor fik Rødovre unødigt mange chancer for at holde George Sørensen beskæftiget. På én af disse - 51 sekunder før periodepausen - slog Steffen Klarskov til med en flot styring foran mål og bragte gæsterne i front.

Aalborg Pirates var stadig det dominerende hold i 2. periode, men de havde svært ved at spille sig til de helt åbne chancer, og i stedet kom Rødovre foran 2-0 på et trækskud, der fik lov at gå ind, fordi George Sørensens udsyn var spærret.

Powerplay startede comeback

Først med fem minutter tilbage af 2. periode fik Aalborg Pirates prikket hul på bylden - hjulpet på vej af en udvisning til gæsterne. Kirill Kabanov satte fornemt Mikkel Højbjerg op foran mål, og han satte pucken utageligt ind i målhjørnet til 1-2-reducering.

Powerplayet banede også vejen til udligningen fem minutter inde i 3. periode. Thomas Spelling huggede fra en spids vinkel pucken ind i det modsatte målhjørne til udligning 2-2.

Så jagtede piraterne sejrsmålet, men i stedet slog Rødovre til på en sporadisk mulighed, hvor pucken sprang hen til en fri Trevor Cheek foran mål. Han levnede ikke George Sørensen nogen mulighed, og så var gæsterne igen i front.

Blot to minutter senere var der igen balance i tingene efter en perfekt kontra. Thomas Spelling assisterede denne gang, så Pierre-Olivier Morin blot skulle skubbe udligningen til 3-3 de sidste centimeter ind i et tomt net.

Kirill Kabanov huggede på overliggeren for Pirates med syv minutter tilbage af kampen, og med fire sekunder igen brændte Tobias Ladehoff på det skammeligste en perfekt tværpasning foran mål. Derfor endte det med overtid, hvor hjemmeholdet også var klart bedst, så i den sidste ende var sejren fortjent.