Bundprop fik skovlen under sløvt Hobro-hold

Hobro skulle forsøge at finde tilbage på sejrssporet, da man var kørt en tur til Næstved for at besøge rækkens agterlanterne. Det blev dog til endnu et nederlag efter en ekstremt blodfattig indsats fra himmerlændingenes side.

Ikke alene ligger Næstved sidst i tabellen, men sydsjællænderne indtager en ligeså så sikker sidsteplads, når det gælder banekvalitet. Det lokale stadion kan med en vis rimelighed kaldes for mosen, for banens tilstand leder tankerne hen på en søndagsudflugt til Lille Vildmose.

Måske var det banens håbløse forfatning, der smittede af på spillet. Det blev ikke nogen velspillet første halvleg. Ingen af de to hold formåede for alvor at sætte farlige angreb sammen. Det var via fejl fra modstanderen, at begge hold kom frem til sine største chancer inden pausen.

Muamer Brajanac fik Hobros bedste tilbud i første halvleg, da han kort inde i kampen fik foræret en chance efter et boldtab fra Næstveds Souheib Dhaflaoui. Hans afslutning blev dog rettet af og gik til hjørnespark.

Souheib Dhaflaoui var også involveret i begge chancer, som Næstved noterede sig for inden pausen.

De første minutter efter pausen lovede ikke meget bedre for Hobro, der i den grad manglede gennembrudsstyrke i spillet. Defensivt så det også skidt ud, da man halsede efter de mere oplagte Næstved-spillere, der tydeligvis befandt sig bedre på den tiltagende slagmark af en fodboldbane.

Mest nævneværdig var en omstilling efter et Hobro-hjørne, hvor Mads Freundlich begik en stor fejl. Det sendte Næstved afsted i en omstilling, som dog ligesom alt andet blev stoppet af modstanderhold og baneforhold.

Mikkel Ladefoged var manden, der cementerede Hobros sløve start efter pausen, da han kom foran Emil Søgaard på et fladt indlæg, som den tårnhøje angriber let kunne støde i kassen.

Næstved-scoringen ændrede ikke på det søvnige udtryk, som Hobro havde entreret banen med i anden halvleg. Det var fortsat Næstved, der dominerede, mens Hobro slet ikke var på spillemæssig omgangshøjde med rækkens bundhold.

Næstved kunne snildt have bragt sig yderligere foran, men i et par situationer savnede Næstved den skarphed, der for alvor kunne have sendt bundproppen på sikker sejrskurs.

Hobro-træner Martin Thomsen forsøgte at vække sit hold med nogle udskiftninger, men det ændrede ikke på kampbilledet. Man kan sagtens argumentere for, at indskiftningerne i hvert fald ikke gjorde Hobro mere målfarlig.

Det var Næstved, der havde bedst greb om spillet, mens Hobro til stadighed fortsatte med lede efter et spillemæssigt fodfæste. Da Hobro forsøgte at satse afstedkom det en sjældent set stor friløber til Næstveds Marcus Mølvadgaard. Han driblede forbi Jonathan Fischer, men han sparkede bolden i sidenettet.

I tillægstiden fik Hobro langt om længe etbaleret et tryk mod Næstved-feltet, og efter et indlæg fik Lukas Klitten en kæmpe chance for at udligne, men med en stor redning fra Nicklas Dannevang udeblev udligningen.