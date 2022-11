Bundprop straffede Vendsyssels massive fejlparade

HJØRRING:Et tidligt føringsmål til gæsterne fra Nykøbing FC samt en udvisning til Vendsyssels Emil Arendrup Nielsen fik stor betydning i lørdagens opgør i Nordicbet Ligaen.

Her tabte nordjyderne til bundproppen fra Falster og smed dermed terræn i toppen af 1. division, hvor Vendsyssel potentielt kunne have bragt sig á point med andenpladsen. Men sådan gik det ikke, selvom cheftræner Henrik Pedersens tropper var ved at vende opgøret i undertal.

Vendsyssel FF - Nykøbing FC 1-2 (0-1) Fodbold, Nordicbet Ligaen Mål: 0-1 Luca Kjerrumgaard (7. minut), 1-1 Carl Lange (53. minut), 1-2 Mathias Gehrt (57. minut) Vendsyssel-opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Thomas Christiansen (Terrance Baya, 69. minut), Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Zander Hyltoft (Jelle van der Heyden, 80. minut) Victor Mpindi (Anton Søjberg, 80. minut), Parfait Bizoza (Tiemoko Konaté, 46. minut) - Lucas Jensen, Lasse Steffensen (Wessam Abou Ali, 46. minut), Carl Lange Advarsler: Emil Arendrup Nielsen, Vendsyssel (3. minut), Victor Mpindi, Vendsyssel (32. minut), Jacob Egeris, Nykøbing (32. minut), Emil Arendrup Nielsen, Vendsyssel (32. minut), Emilio Simonsen, Nykøbing (71. minut) Udvisning: Emil Arendrup Nielsen, Vendsyssel (32. minut) Tilskuere: 1114 VIS MERE

Den første halvdel af første halvleg bød på en ustruktureret fodboldkamp, hvor særligt Vendsyssel-spillerne kæmpede med at finde hinanden på pasningerne, mens Nykøbing afventede. Det var tæt på at gå galt ad flere omgange, og efter syv minutter var det ligeledes en bold, som Lucas Jensen ikke kunne holde på, der endte i en omstilling.

Den endte ved Luca Kjerrumgaard, der bragte gæsterne foran, da keeper Marcus Bundgaard ikke fik skubbet tilstrækkeligt til bolden i sit redningsforsøg.

Et kvarters tid senere var det igen tæt på at gå galt, da Parfait Bizoza havde en af flere dårlige aktioner og fik sendt Nykøbing i en ny omstilling. Her modtog Mathias Gehrt bolden helt frit foran mål, men offensivspilleren sparkede over, da Marcus Bundgaard var i problemer på stregen.

Udfordringerne fortsatte for vendelboerne, da Emil Arendrup Nielsen efter kun en halv times spil fik sit andet gule kort, efter han gik uforsvarligt ind i en duel om en høj bold. Det kastede altså en marchordre af sig.

Frem mod pausen fik Vendsyssel mere styr på opgøret trods udvisningen, og Lasse Steffensen kom til et par farlige skud. Skarpheden manglede dog i offensiven. Særligt efter en halv time skulle angriberen have fået mere ud af situationen, da Carl Lange opsnappede en bold i Nykøbings rækker og lagde den til sin holdkammerat helt frit midt i feltet. Men Steffensen nåede ikke at tæmme bolden og fyre kanonen af, inden defensiven igen var på plads.

Efter pausen foretog Henrik Pedersen et par offensive indskiftninger, da Wessam Abou Ali og Tiemoko Konaté gik ind. Det var tæt på at give pote knap for Abou Ali allerede ti minutter inde i anden halvleg, da angriberen næsten fik hovedet på et velplaceret indlæg fra Zander Hyltoft. Til gengæld fumlede Jannich Storch i mål med bolden, som Carl Lange opsnappede og sendte ind over målstregen med et blødt lob.

Glæden over det decimerede mandskabs udligning blev dog kort. Ganske få minutter senere begik Thomas Christiansen nemlig en grum fejl, da han ikke formåede at holde på bolden med en brysttæmning efter et indlæg. Dermed fik Mathias Gehrt endnu en oplagt målchance fra klos hold, og anden gang brændte han altså ikke.

I de sidste minutter var det decimerede Vendsyssel, som pressede mest på. Dermed lignede det mest af alt en udligning, hvis der skulle ske mere i opgøret. Men bundholdet formåede med nød og næppe at afværge pointdeling i Hjørring.